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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Россией перехватили 113 дронов

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Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили над Белгородской областью (73), в Воронежской области перехватили 25 беспилотников, в Курской — 14, в Брянской — один. В последний раз более сотни дронов над Россией сбили в ночь на 29 сентября (125)
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 113 дронов самолетного типа, сообщает Минобороны.

Бóльшую часть из них перехватили в Белгородской области — 73 беспилотника. Над Воронежской областью ликвидировали 25 дронов, над Курской — 14, над Брянской — 1.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков вечером 2 октября сообщал о работе ПВО в Белгороде и окрестностях. Уже ночью он рассказал об атаке беспилотника в городе Старый Оскол, в результате удара там пострадала женщина.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о более десяти сбитых над регионом дронов. В Курской области с вечера до 4:53 мск действовала опасность атаки беспилотников. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сбитом дроне вечером 2 октября.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В последний раз более сотни беспилотников над российскими регионами перехватили в ночь на 29 сентября. Тогда в общей сложности уничтожили 125 дронов: 67 — над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской, по 17 — в Воронежской и Белгородской областях, по одному — в Брянской и Курской, а также в Краснодарском крае. Еще три беспилотника подавили над акваторией Азовского моря.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны дроны беспилотники Белгородская область Воронежская область Курская область Брянская область
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