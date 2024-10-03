За ночь над Россией перехватили 113 дронов

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью (73), в Воронежской области перехватили 25 беспилотников, в Курской — 14, в Брянской — один. В последний раз более сотни дронов над Россией сбили в ночь на 29 сентября (125)

Фото: Минобороны России

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 113 дронов самолетного типа, сообщает Минобороны.

Бóльшую часть из них перехватили в Белгородской области — 73 беспилотника. Над Воронежской областью ликвидировали 25 дронов, над Курской — 14, над Брянской — 1.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков вечером 2 октября сообщал о работе ПВО в Белгороде и окрестностях. Уже ночью он рассказал об атаке беспилотника в городе Старый Оскол, в результате удара там пострадала женщина.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о более десяти сбитых над регионом дронов. В Курской области с вечера до 4:53 мск действовала опасность атаки беспилотников. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сбитом дроне вечером 2 октября.

В последний раз более сотни беспилотников над российскими регионами перехватили в ночь на 29 сентября. Тогда в общей сложности уничтожили 125 дронов: 67 — над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской, по 17 — в Воронежской и Белгородской областях, по одному — в Брянской и Курской, а также в Краснодарском крае. Еще три беспилотника подавили над акваторией Азовского моря.