 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Министр обороны Франции счел Россию «наибольшей угрозой»

Лекорню считает, что наибольшей угрозой для Франции, помимо террористических организаций, является Россия. Он отметил, что стратегия страны изменилась, и подчеркнул, что возобновилось противостояние ядерных держав
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Для Франции наибольшую угрозу, помимо террористических организаций, представляет Россия, заявил в интервью Le Point французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«[Россия] изменила свою стратегию, хотя многим игрокам, в том числе и политикам, трудно это понять. Она еще более агрессивна, чем была в 2022 или 2023 годах, и уже не только против наших интересов в Африке, но и непосредственно против наших вооруженных сил. <...> Россия также ведет информационную войну. <...> Россия милитаризирует новые пространства, такие как морское дно или киберпространство», — сказал он.

Лекорню до этого обвинял Россию в «агрессивном поведении» в отношении французских вооруженных сил, в том числе в акватории Черного моря и у французских границ. В феврале он заявил, что «месяц назад» российская ПВО «угрожала сбить французские самолеты над Черным морем» во время патрулирования в международной зоне. В интервью Point министр рассказал, что «российская авиадиспетчерская служба пригрозила сбить французский патруль [истребителей] Rafale».

Российская сторона не сообщала о подобных случаях.

Лекорню считает, что нынешнее время «соответствует новому моменту стратегического перелома, беспрецедентному со времен окончания холодной войны». Прежние террористические угрозы остались, в то же время возобновилось соперничество между «великими державами», в том числе ядерными, отмечает он.

«Технологические скачки, милитаризация космоса и цифровых технологий, информационная война и эксплуатация экономической уязвимости позволяют конкурентам реализовывать угрозы, последствия которых могут быть чрезвычайно серьезными. Один из рисков для Франции сегодня заключается в том, чтобы потерпеть поражение, не подвергнувшись вторжению», — говорит французский министр.

Франция — одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

Французский президент Эмманюэль Макрон в марте заявил, что ядерное оружие не должно быть «инструментом дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности». Отвечая на вопрос о ядерной угрозе со стороны России, он заявил, что Франция «готова». Макрон подчеркнул, что «ядерный потенциал дает безопасность французам».

Во Франции заявили, что не отказываются от идеи отправки войск на Украину
Политика
Фото:Reuters

Франция поддерживает Украину с начала российской военной операции, в том числе поставляет ей вооружение и оказывает финансовую помощь. Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что таким образом западные страны становятся участниками конфликта.

Макрон в феврале не исключил отправки войск на Украину. Некоторые государства, например, Польша и страны Прибалтики, поддержали позицию Макрона, ряд других государств, в частности, Германия и Италия, исключили подобное решение. Руководство НАТО подчеркивало, что не намерено отправлять своих солдат в страну. В конце мая командование ВСУ формально одобрило прибытие французских военных на Украину, однако решение об их отправке не было принято. Министр по делам Европы Бенжамин Хаддад отмечал 1 октября, что во Франции не отказываются от идеи отправки учебных миссий.

Le Monde писала, что Макрон в марте на встрече с лидерами парламентских партий сказал, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений. После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в X, что у Москвы «не осталось красных линий для Франции», и завершил пост фразой на латыни «In hostem omina licita» («по отношению к врагу все дозволено»).

Российский президент Владимир Путин говорил в июне, что западные военные инструкторы и советники уже присутствуют на территории Украины и несут потери, а «в европейских странах и Штатах это предпочитают замалчивать». По словам Путина, зарубежные военнослужащие занимаются обслуживанием высокоточного оружия, а отправку контингентов на Западе обсуждают, чтобы оправдать потери среди уже прибывшего персонала. При этом глава государства неоднократно заявлял, что у России нет интереса в военном конфликте со странами НАТО.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция Минобороны Франции угроза
Материалы по теме
Франция направила военный корабль в Ливан на случай эвакуации
Политика
Во Франции заявили, что не отказываются от идеи отправки войск на Украину
Политика
Байден обсудит поддержку Украины с Макроном, Стармером и Шольцем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Над Черным морем засекли британский и американский самолеты-разведчикиПолитика, 15:56
Названы районы Москвы с подешевевшим вторичным жильемНедвижимость, 15:55
«Известия» узнали о долге по налогам в ₽1,5 млн актера из фильма «Брат-2»Общество, 15:53
МИД оценил перспективу нового расширения БРИКС и единой валютыПолитика, 15:51
Одежный ретейлер O'stin назвал главную проблему fashion-индустрииБизнес, 15:34
Орешкина назначили председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФЭкономика, 15:33
Standard Chartered назвал уход биткоина ниже $60 тыс. шансом для закупокКрипто, 15:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жителей в Курской области предупредили о минах ВСУ под видом фастфудаПолитика, 15:27
Лучший бомбардир РПЛ пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмыСпорт, 15:24
«Круть» или не круть: каким получился новый роман ПелевинаСтиль, 15:23
Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу CryptexБизнес, 15:22
Мосгорсуд признал законным приговор экс-министру АбызовуОбщество, 15:21
МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млнОбщество, 15:18
Суд приговорил 59‑летнюю медсестру к 8 годам по делу о «военных фейках»Общество, 15:15