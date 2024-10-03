Министр обороны Франции счел Россию «наибольшей угрозой»

Лекорню считает, что наибольшей угрозой для Франции, помимо террористических организаций, является Россия. Он отметил, что стратегия страны изменилась, и подчеркнул, что возобновилось противостояние ядерных держав

Себастьян Лекорню (Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Для Франции наибольшую угрозу, помимо террористических организаций, представляет Россия, заявил в интервью Le Point французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«[Россия] изменила свою стратегию, хотя многим игрокам, в том числе и политикам, трудно это понять. Она еще более агрессивна, чем была в 2022 или 2023 годах, и уже не только против наших интересов в Африке, но и непосредственно против наших вооруженных сил. <...> Россия также ведет информационную войну. <...> Россия милитаризирует новые пространства, такие как морское дно или киберпространство», — сказал он.

Лекорню до этого обвинял Россию в «агрессивном поведении» в отношении французских вооруженных сил, в том числе в акватории Черного моря и у французских границ. В феврале он заявил, что «месяц назад» российская ПВО «угрожала сбить французские самолеты над Черным морем» во время патрулирования в международной зоне. В интервью Point министр рассказал, что «российская авиадиспетчерская служба пригрозила сбить французский патруль [истребителей] Rafale».

Российская сторона не сообщала о подобных случаях.

Лекорню считает, что нынешнее время «соответствует новому моменту стратегического перелома, беспрецедентному со времен окончания холодной войны». Прежние террористические угрозы остались, в то же время возобновилось соперничество между «великими державами», в том числе ядерными, отмечает он.

«Технологические скачки, милитаризация космоса и цифровых технологий, информационная война и эксплуатация экономической уязвимости позволяют конкурентам реализовывать угрозы, последствия которых могут быть чрезвычайно серьезными. Один из рисков для Франции сегодня заключается в том, чтобы потерпеть поражение, не подвергнувшись вторжению», — говорит французский министр.

Франция — одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок. Французский президент Эмманюэль Макрон в марте заявил, что ядерное оружие не должно быть «инструментом дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности». Отвечая на вопрос о ядерной угрозе со стороны России, он заявил, что Франция «готова». Макрон подчеркнул, что «ядерный потенциал дает безопасность французам».

Франция поддерживает Украину с начала российской военной операции, в том числе поставляет ей вооружение и оказывает финансовую помощь. Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что таким образом западные страны становятся участниками конфликта.

Макрон в феврале не исключил отправки войск на Украину. Некоторые государства, например, Польша и страны Прибалтики, поддержали позицию Макрона, ряд других государств, в частности, Германия и Италия, исключили подобное решение. Руководство НАТО подчеркивало, что не намерено отправлять своих солдат в страну. В конце мая командование ВСУ формально одобрило прибытие французских военных на Украину, однако решение об их отправке не было принято. Министр по делам Европы Бенжамин Хаддад отмечал 1 октября, что во Франции не отказываются от идеи отправки учебных миссий.

Le Monde писала, что Макрон в марте на встрече с лидерами парламентских партий сказал, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений. После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в X, что у Москвы «не осталось красных линий для Франции», и завершил пост фразой на латыни «In hostem omina licita» («по отношению к врагу все дозволено»).

Российский президент Владимир Путин говорил в июне, что западные военные инструкторы и советники уже присутствуют на территории Украины и несут потери, а «в европейских странах и Штатах это предпочитают замалчивать». По словам Путина, зарубежные военнослужащие занимаются обслуживанием высокоточного оружия, а отправку контингентов на Западе обсуждают, чтобы оправдать потери среди уже прибывшего персонала. При этом глава государства неоднократно заявлял, что у России нет интереса в военном конфликте со странами НАТО.