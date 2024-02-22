Франция обвинила Россию в опасных инцидентах с ПВО и кораблем

Французский министр обороны обвинил Россию в «агрессивном поведении» с французскими военными и рассказал, что месяц назад российская ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем. Москва об инциденте не сообщала

Себастьян Лекорню (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении французских вооруженных сил, в том числе в акватории Черного моря и у французских границ. Об этом министр заявил в эфире RTL.

«Поведение России в 2024 году уже совсем не то, что было в 2022 году. <...> Месяц назад российская ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль. Несколько месяцев назад российский военный корабль бросил якорь в бухте Сены, у самой границы территориальных вод, как бы для того, чтобы запугать Францию», — заявил он (цитата по L'independant).

L'independant пишет, что речь, вероятно, идет о замеченной недалеко от западного побережья Франции в октябре прошлого года российской подлодке «Краснодар». О перехвате французских самолетов системами ПВО российское Минобороны не сообщало.

Также Лекорню заявил, что Россия сегодня возвращается к «особо агрессивной позиции», применяя в том числе информационный и энергетический шантаж. Он подчеркнул, что Франция продолжит помогать Украине. «Очевидно, что европейская безопасность требует победы Украины», — добавил министр.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Франция поставляет Украине оружие и оказывает финансовую поддержку с начала российской спецоперации. В ноябре Париж отчитывался, что всего Киеву было поставлено военной помощи на €3,2 млрд. Кроме того, французские инструкторы к тому моменту обучили около 7 тыс. украинских солдат. Стоимость обучения составила €300 млн.

16 февраля Франция вслед за Великобританией и Германией подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого обещала предоставить в этом году помощь на €3 млрд. При этом Bloomberg накануне сообщил о проблемах Парижа с этим пакетом помощи. По данным источников агентства, французское правительство предложит министерствам обороны, иностранных дел и финансов заняться экономией, поскольку финансирование должно быть найдено без внесения официальных изменений в бюджет на этот год.

Российская сторона неоднократно осуждала западные страны за поставку оружия Украине, отмечая, что это лишь затягивает военные действия. Президент Владимир Путин отмечал, что Украина не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».