Reuters узнал, что лидер Ирана призывал Насраллу бежать из Ливана

Reuters: Хаменеи призывал Насраллу бежать из Ливана незадолго до его гибели

Хаменеи за несколько дней до гибели Насраллы отправил к нему посланника с призывом выехать в Иран. Им был генерал погибший генерал КСИР. Хаменеи обеспокоен проникновением израильтян в руководство Ирана, сообщили источники Reuters

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу о необходимости бежать из Ливана за несколько дней до того, как тот погиб в результате израильского удара по Бейруту. Об этом сообщили Reuters три иранских источника.

Сразу после того, как в Ливане 17 сентября массово взорвались пейджеры, Хаменеи через посланника отправил Насралле сообщение, в котором призывал его выехать в Иран. В своем послании Хаменеи ссылался на сообщения разведки, согласно которым у Израиля в «Хезболле» были свои агенты, и он собирался убить лидера группировки, сообщил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

Этим посланником был генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан, который находился с Насраллой в одном бункере в момент атаки и погиб вместе с ним, уточнил один из чиновников.

Хаменеи после гибели лидера «Хезболлы» глубоко обеспокоен проникновением израильских агентов в высшие правительственные круги Тегерана, рассказали Reuters три иранских источника.

Хасан Насралла погиб в результате израильского удара по Бейруту в конце сентября. Газета Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности писала, что о прибытии Насраллы в штаб-квартиру «Хезболлы» израильской стороне сообщил иранский «крот».

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (руководил страной в 2005–2013 годах) также заявлял, что Тегеран создал подразделение для противодействия Израилю, глава которого оказался агентом израильской разведки «Моссад».

Незадолго до гибели Насраллы по всему Ливану произошли массовые взрывы пейджеров и других устройств связи. В результате погибли и пострадали десятки членов "Хезболлы", группировка возложила ответственность за это на Израиль, власти страны не признали причастность к произошедшему.

По данным Financial Times, израильская разведка годами собирала терабайты информации, чтобы вычислить бойцов «Хезболлы», иерархию и местонахождение. Источниками сведений становились телефоны жен, пульты от телевизора и взломанные камеры наблюдения.