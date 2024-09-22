Израиль отверг причастность к подрыву пейджеров в Ливане

Ицхак Герцог (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Израиль не имеет никакого отношения к подрыву пейджеров в Ливане, заявил президент Израиля Исаак Герцог в интервью телеканалу Sky News.

«Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции», — сказал он.

Герцог заверил, что Израиль не причастен к подрывам, поскольку не желает полномасштабной войны с Ливаном. Он также добавил, что у «Хезболлы» много врагов, которые могут быть способны на подобное.

Массовые взрывы пейджеров, раций и других устройств с электронными компонентами по всему Ливану произошли 17 и 18 сентября.

В результате первой серии взрывов пострадали 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов пейджеров. На следующий день погибли 25 человек и свыше 600 получили ранения.

Боевики возложили вину на Израиль и добавили, что Тель-Авив ожидает «тяжелая расплата». Израиль не брал ответственности за атаку.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Израиль создал как минимум три подставные фирмы для производства этих гаджетов, одна из них — BAC Consulting. По факту устройства производили офицеры израильской разведки. В каждое было вмонтировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г).