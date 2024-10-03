ЦАХАЛ нанесла «точечный» удар по Бейруту

Израильские военные нанесли «точечный» удар по Бейруту, сообщила ЦАХАЛ. Al Jazeera и Al Hadath сообщили об ударах по южным пригородам, по данным последнего, там начались пожары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «точечный» удар по столице Ливана, Бейруту. Об этом пресс-служба армии сообщила в телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту», — заявила ЦАХАЛ. Детали в пресс-службе пообещали сообщить позже.

По информации Al Jazeera, атаке подверглись южные пригороды Бейрута, а также город Кфар-Шуба на юге Ливана. Об ударах по южным пригородам Бейрута пишет и Al Hadath, канал сообщает о столбах дыма и возгораниях в нескольких местах.

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целями были названы защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.

Через несколько дней после этого, в ночь на 1 октября, Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана. В ЦАХАЛ заявляли, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер и осуществляется на основе точных разведданных об объектах и инфраструктуре «Хезболлы». Эти объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля», отмечали в армии.

Перед наступлением ЦАХАЛ приграничные районы покинули миротворцы ООН и подразделения регулярной армии Ливана. Во вторник израильская армия призвала жителей приграничных ливанских деревень эвакуироваться севернее реки Авали. Вечером 2 октября ливанский Минздрав сообщил о гибели 46 человек и ранении еще 85 за сутки в результате израильских ударов.

По данным Би-би-си, израильские войска пока продвинулись лишь на «очень небольшое расстояние» от исходных позиций. Глава пресс-службы «Хезболлы» Мохаммад Афиф 1 октября говорил, что израильские войска даже не вошли на территорию Ливана и прямых боев между сторонами нет. Однако, по его словам, бойцы группировки «готовы к прямой конфронтации с вражескими силами, которые осмелятся или попытаются проникнуть на ливанскую территорию, и нанесут им наибольшие потери». ЦАХАЛ 2 октября сообщилао гибели восьми военнослужащих в ходе операции на юге Ливана.

Россия призвала Израиль прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.