ЦАХАЛ нанесла «точечный» удар по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «точечный» удар по столице Ливана, Бейруту. Об этом пресс-служба армии сообщила в телеграм-канале.
«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту», — заявила ЦАХАЛ. Детали в пресс-службе пообещали сообщить позже.
По информации Al Jazeera, атаке подверглись южные пригороды Бейрута, а также город Кфар-Шуба на юге Ливана. Об ударах по южным пригородам Бейрута пишет и Al Hadath, канал сообщает о столбах дыма и возгораниях в нескольких местах.
23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целями были названы защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.
Через несколько дней после этого, в ночь на 1 октября, Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана. В ЦАХАЛ заявляли, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер и осуществляется на основе точных разведданных об объектах и инфраструктуре «Хезболлы». Эти объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля», отмечали в армии.
Перед наступлением ЦАХАЛ приграничные районы покинули миротворцы ООН и подразделения регулярной армии Ливана. Во вторник израильская армия призвала жителей приграничных ливанских деревень эвакуироваться севернее реки Авали. Вечером 2 октября ливанский Минздрав сообщил о гибели 46 человек и ранении еще 85 за сутки в результате израильских ударов.
По данным Би-би-си, израильские войска пока продвинулись лишь на «очень небольшое расстояние» от исходных позиций. Глава пресс-службы «Хезболлы» Мохаммад Афиф 1 октября говорил, что израильские войска даже не вошли на территорию Ливана и прямых боев между сторонами нет. Однако, по его словам, бойцы группировки «готовы к прямой конфронтации с вражескими силами, которые осмелятся или попытаются проникнуть на ливанскую территорию, и нанесут им наибольшие потери». ЦАХАЛ 2 октября сообщилао гибели восьми военнослужащих в ходе операции на юге Ливана.
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