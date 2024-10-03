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Военная операция на Украине ,  
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Помпео заявил о переговорах Трампа по Украине и засмеялся

Помпео: Трамп ведет переговоры по Украине на случай переизбрания президентом США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Помпео отметил, что все чересчур всерьез воспринимают все, что Трамп пишет в соцсетях. Экс-президент США не раз говорил о намерении завершить конфликт

Экс-президент США Дональд Трамп уже ведет переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил занимавший ранее при Трампе пост госсекретаря США Майк Помпео в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании, трансляция шла на Youtube-канале организации.

«Он уже ведет переговоры. Он заявил, что он уже, он в переговорах. В общем, есть шанс, что он может не вернуться во власть, он может проиграть выборы, но на тот случай, если он выиграет, он уже посылает сигналы миру. И вы все явно их ловите! Слушаете то, что он говорит, — сказал Помпео и засмеялся. — У него нет власти, он гражданский, а вы все придаете огромное значение его ленте в Twitter».

Трамп не раз заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине в случае переизбрания президентом Соединенных Штатов. Он утверждал, что способен добиться урегулирования за сутки. Кроме того, Трамп подчеркивал, что будет стремиться завершить конфликт до инаугурации, если одержит победу на выборах.

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Мирный план, представленный ключевыми советниками Трампа в конце июня, как сообщал Reuters, предполагал, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон должен был предупредить Москву об усилении поддержки Украины в случае любого отказа от переговоров.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп выдвинут на них в качестве кандидата от республиканцев. Его основной конкурент — действующий вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября посетил США. В рамках визита он встретился с действующим президентом страны — Джо Байденом и обоими кандидатами — Трампом и Харрис.

После встречи Трамп заявил, что не изменил свою позицию. Его мнение разделяют и другие республиканцы. «Реальность такова, что война на Украине закончится путем переговоров», — приводила The Wall Street Journal слова сенатора Марко Рубио. Харрис со своей стороны обещала продолжить поддержку Киева.

Украина рассматривает как «потенциально проблемных» обоих кандидатов в президенты США, сообщили Associated Press аналитики и чиновники. Беспокойство, по их словам, вызывают заявления Трампа о быстром разрешении конфликта, которые в том числе могут подразумевать территориальные уступки Киева Москве и отказ от гарантий безопасности со стороны западных союзников.

После вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». По мнению Зеленского, военный конфликт «невозможно прекратить просто переговорами», Россия «может быть только принуждена к миру». В Кремле назвали эти слова «фатальной ошибкой», отметив, что принудить Россию к миру невозможно.

Летом, до вторжения в Курскую область, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия международных санкций.

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Дональд Трамп Майк Помпео Украина Военная операция на Украине урегулирование конфликта США выборы президента США
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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