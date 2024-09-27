Почему Зеленский и Трамп встретились вопреки недовольству республиканцев

Дональд Трамп впервые за пять лет встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как прошли их переговоры и почему республиканцы обвинили Зеленского во вмешательстве в американские выборы — в статье РБК

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Как прошла встреча Трампа и Зеленского

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом США, республиканским кандидатом на нынешних президентских выборах Дональдом Трампом. Встреча прошла в «Башне Трампа» (Trump Tower) на Пятой авеню в Нью-Йорке — ради этого Зеленский продлил свой визит в США на один день. Маршрут его поездки по Америке в этот раз выглядел так: оружейный завод в Пенсильвании, на котором производят 155-миллиметровые снаряды для Украины, затем Нью-Йорк, где Зеленский выступил на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, после Вашингтон, где прошла встреча с президентом Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом от демократов Камалой Харрис, и снова Нью-Йорк — для переговоров с Трампом.

Главная цель всех этих встреч, как и визита Зеленского в США в целом, — представить американскому руководству украинский «план победы», среди прочего предусматривающий использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Байден в преддверии переговоров с украинским лидером одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $8 млрд, в который вошли управляемые крылатые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), однако никаких заявлений о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия не сделал. Politico пишет, что администрация Байдена по-прежнему рассматривает просьбу Зеленского, однако в Пентагоне полагают, что разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории вряд ли даст Киеву стратегическое преимущество на поле боя.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии». Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

В начале встречи в «Башне Трампа» Трамп и Зеленский выступили с небольшими заявлениями для СМИ. Украинский лидер отметил, что для него было важно лично пообщаться с кандидатами от обеих партий, поскольку он хочет еще до выборов добиться решений, которые, по его мнению, укрепили бы Украину. «Мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем [этого достичь] на поле боя <...>. Но мы понимаем, что после ноября должны быть приняты определенные решения», — пояснил Зеленский.

Трамп в ответ сказал, что для него большая честь принимать Зеленского, и отметил, что сам факт их встречи уже «хороший знак». Он добавил, что поддерживает хорошие отношения как с украинским лидером (последний раз они виделись в 2019 году), так и с президентом России Владимиром Путиным, и в очередной раз выразил надежду, что в случае победы на выборах сможет еще до инаугурации найти решение, которое позволит закончить российско-украинский конфликт и устроит обе стороны. «Надеюсь, что мы одержим хорошую победу [на выборах], потому что, честно говоря, если победит другая сторона, я не думаю, что у него [Зеленского] вообще будет какая-то победа», — заявил Трамп. При этом он пообещал, что в случае избрания будет вести работу над дипломатическим урегулированием конфликта совместно с Демократической партией США.

Встреча продлилась около 40 минут, после нее политики пообщались с телеканалом Fox News. Республиканец рассказал, что «многое узнал» во время состоявшейся встречи, но не поменял своих взглядов. Трамп также отметил, что и украинский, и российский лидеры заинтересованы в завершении конфликта. «Президент [Зеленский] хочет, чтобы это закончилось, и как можно быстрее. Он хочет, чтобы сделка была честной», — рассказал он. Зеленский, в свою очередь, указал на необходимость «надавить на Путина» для завершения конфликта.

Зеленский пригласил его посетить Украину с визитом. «Я приеду. Это красивая страна с замечательной погодой, у них все красиво», — ответил американский политик.

Почему республиканцы ополчились на президента Украины

Встреча Зеленского и Трампа едва не сорвалась. Изначально команда Трампа предложила для нее поместье Мар-а-Лаго (Флорида), однако украинская сторона отклонила эту идею, побоявшись, что это может быть воспринято как одобрение Зеленским кандидатуры Трампа на выборах, выяснил Time. В качестве альтернативы представители украинского президента попросили выбрать для переговоров нейтральную площадку и, например, дать совместное интервью на каком-нибудь американском канале. Когда Зеленский приземлился в США, варианты еще обсуждались, однако первое же публичное мероприятие украинского лидера — визит на оружейный завод в Скрэнтоне — разозлило республиканца и его окружение. Дело в том, что в этом городе родился и вырос Байден, а Пенсильвания — один из семи колеблющихся штатов, исход голосования в котором может значительно сказаться на шансах Трампа вернуться в Белый дом. Более того, во время поездки Зеленского сопровождали губернатор штата Джошуа Шапиро, который был в шорт-листе на выдвижение в вице-президенты от демократов, и другие представители Демпартии.

По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, никого из республиканцев на это мероприятие «специально» не пригласили. «Тур [по заводу] явно был предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам, и, безусловно, вмешательством в выборы», — написал конгрессмен в официальном письме Зеленскому, опубликованном в соцсети X. Джонсон также потребовал уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Комитет по надзору нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, пообещал провести расследование и установить, не была ли поездка Зеленского попыткой использовать иностранного лидера в интересах предвыборной кампании Харрис.

Сам Трамп никак не прокомментировал поездку Зеленского в Пенсильванию, несколько раз критически высказался об украинском лидере на этой неделе. 24 сентября на митинге в Джорджии он назвал того «лучшим коммивояжером на Земле», поскольку «каждый раз он уезжает из США со $100 млрд» (с февраля 2022 года США предоставили Украине помощь на $60 млрд), а также усомнился в том, что Киев одержит победу. На митинге 25 сентября в Северной Каролине Трамп обвинил Зеленского в том, что тот делает «грязные маленькие выпады» в его сторону. О каких выпадах речь, он не уточнил, но, вероятно, причиной стало интервью украинского лидера журналу The New Yorker: в котором Зеленский сказал, что, по его ощущениям, «Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает», а также назвал республиканского кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» и поддерживающим посыл, что Украина «должна сдать свои территории».

Недовольство Трампа разделяли и многие влиятельные республиканцы. Сенатор Тед Круз обвинил украинского лидера в высокомерии и предупредил, что теперь его «и без того огромные проблемы стали еще больше». «И этот парень, я должен сказать, абсолютный идиот, раз приехал в США за шесть недель до выборов и принялся за нападки на Трампа и Вэнса», — добавил конгрессмен. Другой влиятельный сенатор, Линдси Грэм, занял более сдержанную позицию. Он признал, что поездка в Скрэнтон была политической ошибкой Зеленского, но подчеркнул, что случившееся ни в коем случае не должно сказаться на уровне поддержки Украины. По словам Грэма, в интересах США не дать России «преуспеть», поскольку негативный для Украины исход конфликта «развяжет Китаю руки» в отношении Тайваня.

По мере разрастания этой волны недовольства шансы на то, что встреча Зеленского и Трампа все же состоится, стремительно таяли. Еще днем 26 сентября в предвыборном штабе республиканца заявили, что переговоров с украинским президентом в его расписании нет. Однако вечером того же дня сам Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что все же встретится с украинским лидером в Нью-Йорке.

Трамп также обнародовал письмо, которое от имени украинского лидера ему передало посольство Украины в США. «Все мы в Украине хотим закончить эту войну справедливым миром. И мы знаем, что без Америки это невозможно. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы понять друг друга и сохранять тесный контакт», — говорится в нем. Зеленскому важно «напрямую услышать», что Трамп об этом думает, и что именно для этого Киев запросил встречу с ним. «Я всегда с большим уважением говорю обо всем, что связано с тобой, и так тому следует быть. Я могу приехать в Нью-Йорк в пятницу, и это было бы хорошее время для встречи», — завершается послание.

Что выборы в США несут Украине

Визит Зеленского в США прошел за считанные недели до президентских выборов которые пройдут 5 ноября и ставки на которых особенно высоки для Украины. Трамп неоднократно критиковал Байдена за чрезмерную финансовую и военную поддержку Киева, а также обещал положить конец конфликту «за сутки» — причем, видимо, не на предпочтительных для Киева условиях. The Washington Post утверждает: в частных беседах Трамп говорил, что планирует заставить Украину отказаться от части территорий. Вэнс, в свою очередь, рассказывал, что мирный план республиканца предусматривает внеблоковый статус Украины, сохранение за Россией контроля над новыми регионами и создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.

Выступая в МИД в середине июня, Владимир Путин изложил условия России по прекращении огня. По его словам, Украина должна полностью вывести свои военных из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей, а также уведомить Москву об отказе от вступления в НАТО. Кроме того, российский президент заявил о необходимости снятия антироссийских санкций и закрепления суверенитета России над Крымом и четырьмя новыми регионами в международных договорах. При этом в начале сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основная проблема заключается не в «территориальных разменах», а в правах русскоговорящих граждан Украины, которые «были растоптаны законодательно». «Когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, <...> я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи [с представителями Украины]», — сказал Лавров.

Накануне переговоров Зеленского с Трампом журнал Time опубликовал материал, в котором, ссылаясь на источники в окружении украинского президента, рассказал, как Киев воспринимает президентскую гонку в США. По оценке издания, каким бы ни был ее исход для Украины, ситуация станет хуже: Харрис продолжит «чрезмерно осторожную и нерешительную» линию администрации Байдена, в то время как президентство Трампа несет «как риски, так и возможности». «Мы не знаем, насколько он [Трамп] в целом расколет Запад. Он может его ослабить, — приводит издание слова одного из собеседников. — Но кто-то должен остановить эту войну, а Камала Харрис не выглядит как человек, который это сделает. В теории, Трамп может предпринять некоторые резкие шаги».

Зеленский не виделся с Трампом с 2019 года, а их первый с начала военного конфликта телефонный разговор состоялся лишь в июле текущего года, вскоре после первого покушения на республиканца. Оба позитивно оценили беседу. Трамп написал в Truth Social, что это был «очень хороший звонок» и пообещал положить конец конфликту. Зеленский, в свою очередь рассказал, что договорился с Трампом «обсудить на личной встрече шаги по достижению справедливого и по-настоящему прочного мира». В окружении украинского лидера заявили Politico, что разговор превзошел ожидания Киева.

Связующим звеном между предвыборным штабом Трампа и Зеленским, по данным Time, стал бывший госсекретарь США Майк Помпео, который рассчитывает на должность в администрации республиканца, если тот победит. В середине сентября он встретился с Зеленским в Киеве и посоветовал при общении с Трампом делать упор не на ценности, а на интересы США. «Это должна быть старая добрая коммерческая, ориентированная на получение прибыли, стимулирующая, рискованная предпринимательская модель, которая обеспечит Украине устойчивую позицию», — пояснил сам Помпео изданию. По его словам, призывы к спасению украинской демократии и государственности навряд ли способны произвести впечатление на Трампа.