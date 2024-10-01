AP узнал о провале попыток Киева переманить на свою сторону трампистов

Украинские чиновники рассказали AP, что пытались привлечь на свою сторону союзников Трампа, но это не увенчалось успехом. По данным агентства, Киев считает «потенциально проблемными» и Трампа, и Харрис из-за позиции по конфликту

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Украинские законодатели в течение нескольких месяцев пытались привлечь на свою сторону чиновников, связанных с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, заявили Associated Press двое из них. Один из собеседников издания добавил, что попытки привлечь сочувствующих Украине республиканцев не увенчались успехом.

Аналитики и чиновники, опрошенные AP, заявили, что Украина рассматривает как «потенциально проблемных» обоих кандидатов в президенты США. Беспокойство, с одной стороны, вызывают заявления Трампа о быстром разрешении конфликта, которые могут подразумевать территориальные уступки Киева Москве и отказ от гарантий безопасности со стороны западных союзников.

В то же время, по мнению собеседников агентства, выдвинутая демократами вице-президент США Камала Харрис продолжит внешнюю политику нынешней администрации. AP пишет, что многие украинцы и сторонние наблюдатели считают ее продиктованной в первую очередь страхом масштабной войны, а не «хорошо продуманной стратегией победы над Россией».

Авторы статьи отмечают, что разрешение США на удары западным дальнобойным оружием по России стало бы одним из важнейших сигналов поддержки Украины. Ранее в тексте присутствовал комментарий одного из законодателей из комитета по внешней политике (не уточнялось, Верховной рады или конгресса США). «[Действующий президент США Джо] Байден слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <…> Но как только выборы закончатся, он может дать такое разрешение», — сказал собеседник издания.

Эта фраза сохранилась в кэше поисковиков. Однако в нынешней редакции текста (указано, что он был изменен в 14:49 мск) этот комментарий отсутствует. Также его убрала The Washington Post, которая публиковала материал Associated Press.

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился как с Харрис, так и с Трампом. Последний до этого говорил, что в случае избрания будет стремиться завершить конфликт на Украине еще до инаугурации. После встречи он заявил, что не изменил позиции. Его мнение разделяют и другие республиканцы. «Реальность такова, что война на Украине закончится путем переговоров», — приводила The Wall Street Journal слова сенатора Марко Рубио.

После встречи с Зеленским Байден выделил Украине дополнительный пакет помощи в размере $8 млрд. Харрис пообещала дальнейшую поддержку Киеву.

Что касается снятия ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по России, США официально не сделали этого. The Times писала, что Лондон и Вашингтон могут сделать это в неофициальном порядке. ABC сообщал, что Зеленский передал список возможных целей для таких ударов госсекретарю США Энтони Блинкену в начале сентября.

Российский президент Владимир Путин заявил, что применение западного оружия большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он пообещал принять меры, «исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, соответствующее решение можно считать определенным сигналом западным странам

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. А по словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Российское Минобороны неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.