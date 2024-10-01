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AP узнал о провале попыток Киева переманить на свою сторону трампистов

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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Украинские чиновники рассказали AP, что пытались привлечь на свою сторону союзников Трампа, но это не увенчалось успехом. По данным агентства, Киев считает «потенциально проблемными» и Трампа, и Харрис из-за позиции по конфликту
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Украинские законодатели в течение нескольких месяцев пытались привлечь на свою сторону чиновников, связанных с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, заявили Associated Press двое из них. Один из собеседников издания добавил, что попытки привлечь сочувствующих Украине республиканцев не увенчались успехом.

Аналитики и чиновники, опрошенные AP, заявили, что Украина рассматривает как «потенциально проблемных» обоих кандидатов в президенты США. Беспокойство, с одной стороны, вызывают заявления Трампа о быстром разрешении конфликта, которые могут подразумевать территориальные уступки Киева Москве и отказ от гарантий безопасности со стороны западных союзников.

В то же время, по мнению собеседников агентства, выдвинутая демократами вице-президент США Камала Харрис продолжит внешнюю политику нынешней администрации. AP пишет, что многие украинцы и сторонние наблюдатели считают ее продиктованной в первую очередь страхом масштабной войны, а не «хорошо продуманной стратегией победы над Россией».

Авторы статьи отмечают, что разрешение США на удары западным дальнобойным оружием по России стало бы одним из важнейших сигналов поддержки Украины. Ранее в тексте присутствовал комментарий одного из законодателей из комитета по внешней политике (не уточнялось, Верховной рады или конгресса США). «[Действующий президент США Джо] Байден слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <…> Но как только выборы закончатся, он может дать такое разрешение», — сказал собеседник издания.

Эта фраза сохранилась в кэше поисковиков. Однако в нынешней редакции текста (указано, что он был изменен в 14:49 мск) этот комментарий отсутствует. Также его убрала The Washington Post, которая публиковала материал Associated Press.

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился как с Харрис, так и с Трампом. Последний до этого говорил, что в случае избрания будет стремиться завершить конфликт на Украине еще до инаугурации. После встречи он заявил, что не изменил позиции. Его мнение разделяют и другие республиканцы. «Реальность такова, что война на Украине закончится путем переговоров», — приводила The Wall Street Journal слова сенатора Марко Рубио.

После встречи с Зеленским Байден выделил Украине дополнительный пакет помощи в размере $8 млрд. Харрис пообещала дальнейшую поддержку Киеву.

Что касается снятия ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по России, США официально не сделали этого. The Times писала, что Лондон и Вашингтон могут сделать это в неофициальном порядке. ABC сообщал, что Зеленский передал список возможных целей для таких ударов госсекретарю США Энтони Блинкену в начале сентября.

Российский президент Владимир Путин заявил, что применение западного оружия большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он пообещал принять меры, «исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, соответствующее решение можно считать определенным сигналом западным странам

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. А по словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Российское Минобороны неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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