В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по Украине
Соединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на выступлении в Вашингтоне.
«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. Надеюсь, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем окажемся в каком-то дипломатическом взаимодействии», — сказал Кэмпбелл, комментируя ситуацию вокруг Украины.
Вместе с тем он отметил, что в Вашингтоне были поражены темпами наращивания оборонно-промышленного комплекса России в последние два года.«На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас <...> вызывают реальную тревогу», — сказал он.
Летом российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.
После вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».
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