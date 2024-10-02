 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Курт Кэмпбелл
Курт Кэмпбелл (Фото: Junko Kimura / Getty Images)

Соединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на выступлении в Вашингтоне.

«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. Надеюсь, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем окажемся в каком-то дипломатическом взаимодействии», — сказал Кэмпбелл, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Вместе с тем он отметил, что в Вашингтоне были поражены темпами наращивания оборонно-промышленного комплекса России в последние два года.«На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас <...> вызывают реальную тревогу», — сказал он.

Летом российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.

После вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Материал дополняется.

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 17:28
При израильском ударе по Дамаску погибли три человекаПолитика, 20:14
Мэра города Избербаш в Дагестане арестовали за взятку от застройщикаОбщество, 20:13
В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по УкраинеПолитика, 20:12
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:09
Цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за граммИнвестиции, 19:52
Шольц призвал создать условия для саммита с участием России и УкраиныПолитика, 19:51
Джокович похвалил Синнера за высокий уровень игры на фоне допинг-скандалаСпорт, 19:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-АвивеПолитика, 19:34
Небензя предупредил, что Ближний Восток катится в пучину большой войныПолитика, 19:31
СК передал в суд дело полковника ВСУ о гибели 10 человек в СкадовскеПолитика, 19:30
Объем торгов паевыми фондами на Мосбирже в сентябре установил рекордИнвестиции, 19:28
Как «цифровые кафедры» помогают экономике обрастать IТ-кадрамиНациональные проекты, 19:27
Перед дерби «Динамо» — «Спартак» почтили память Вячеслава ДобрынинаСпорт, 19:24
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. ГлавноеПолитика, 19:23