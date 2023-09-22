МВД России объявило в розыск по уголовной статье двух украинских генералов

МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

Виктор Николюк (Фото: kommander.nord / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинские генералы Виктор Николюк и Михаил Драпатый объявлены в розыск, следует из данных базы розыска МВД России.

В материале говорится, что генералов разыскивают по уголовной статье. По какой именно, в МВД не уточнили.

По данным украинского «24 канала», Виктор Николюк в 2013–2017 годах командовал 92-й отдельной штурмовой бригадой имени Ивана Сирко, в 2017–2021 годах возглавлял 169-й учебный центр «Десна». С октября 2021-го по март 2023-го Николюк возглавлял группировку украинских войск «Север». Затем Николюка назначили руководителем подготовки командования Сухопутных войск ВСУ.

Михаил Драпатый, как сообщало Минобороны Украины, в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой имени Ивана Выговского. На момент начала российской военной операции он руководил 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Драпатый также был командующим оперативной группировкой войск «Херсон».

Следственный комитет России 22 сентября сообщил, что Николюку и Драпатому заочно предъявили обвинения. По какой статье, ведомство не сообщило. Как заявили в СК, в 2017 и 2019 году Николюк и Драпатый командовали операцией объединенных сил Украины в Донбассе.

«Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате погибли и получили ранения 154 человека, повреждены более 460 объектов гражданской инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.