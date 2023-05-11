Смольянинова и Арестовича включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Смольянинова и Арестовича включили в список экстремистов и террористов

Артур Смольянинов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Росфинмониторинг внес российского актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) и бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в список перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных на сайте ведомства.

По закону попавшие в этот перечень граждане лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах.

Смольянинов ранее неоднократно критиковал действия России на Украине, свою позицию он в том числе высказал в интервью изданию «Новая газета. Европа» (заблокировано Роскомнадзором). После этого интервью, в котором Следственный комитет увидел «ряд заявлений, направленных против России», глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить против Смольянинова уголовное дело.

В Кремле заявили, что «ничего хорошего» о словах актера не думают. В том же месяце, в январе, Минюст внес актера в реестр иностранных агентов.

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