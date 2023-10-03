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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил, что в Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет

Министр Шойгу заявил, что в Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет, войска располагают необходимым числом военных для проведения спецоперации, заявил Шойгу. По его словам, с начала года на службу по контракту записались более 335 тыс. человек
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС

Российские войска располагают необходимым числом военных для проведения спецоперации, планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан.

Министр добавил, что стартовавшая 1 октября осенняя призывная кампания также проходит в плановом порядке. «В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тыс. человек. Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — сказал он.

21 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала военной операции на Украине, президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать планировалось 300 тыс. человек.

О завершении мобилизации министр обороны Сергей Шойгу объявил в конце октября того же года. В то же время соответствующего указа подписано не было. В Кремле заявляли, что этого и не требуется.

Власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости новой мобилизации. В частности, в апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая, не исключавшего второй волны призыва «для отражения контрнаступления ВСУ», заявил, что разговоры об этом в Кремле не ведутся.

В июне Путин также говорил, что не видит на данный момент необходимости проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил глава государства.

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Сергей Шойгу мобилизация частичная мобилизация Минобороны Военная операция на Украине
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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