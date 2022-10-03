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Медведев напомнил о подрыве США нефтехранилищ и трубопровода в Никарагуа

Зампред Совбеза Медведев напомнил о подрыве США нефтехранилищ и трубопровода в Никарагуа
Бывший президент России спросил: «Ничего не напоминает?» Диверсию в качестве причины повреждения «Северных потоков» ранее называл президент Владимир Путин
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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Соединенные Штаты около 40 лет назад совершили несколько операций по подрыву нефтехранилищ и трубопровода в Никарагуа, также военные США минировали прилегающие к государству воды. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что днем 3 октября разговаривал с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Он обсудил с главой государства двустороннее взаимодействие и сотрудничество партий двух стран.

По словам Медведева, после разговора с Ортегой он «вспомнил», что «почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто. Там американские силы «подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась большая часть нефтяных резервов страны», добавил Медведев.

«Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод. А в январе—марте 1984 года воды трех никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США. Ничего не напоминает?» — написал политик.

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Персоны
Татьяна Зыкина
Никарагуа Дмитрий Медведев нефтехранилище Даниэль Ортега трубопроводы

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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