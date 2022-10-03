Медведев напомнил о подрыве США нефтехранилищ и трубопровода в Никарагуа
Соединенные Штаты около 40 лет назад совершили несколько операций по подрыву нефтехранилищ и трубопровода в Никарагуа, также военные США минировали прилегающие к государству воды. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что днем 3 октября разговаривал с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Он обсудил с главой государства двустороннее взаимодействие и сотрудничество партий двух стран.
По словам Медведева, после разговора с Ортегой он «вспомнил», что «почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто. Там американские силы «подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась большая часть нефтяных резервов страны», добавил Медведев.
«Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод. А в январе—марте 1984 года воды трех никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США. Ничего не напоминает?» — написал политик.
Ранее, 26 сентября, на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что в них упало давление, а в нитке «Северного потока-2» нашли дыры. Затем в Дании зафиксировали утечку газа в Балтийском море в районе острова Борнхольм, недалеко от берегов Швеции.
Власти России, Соединенных Штатов и нескольких европейских стран связали случившееся с «диверсией». Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за аварии несут «англосаксы». Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что выгоду от произошедшего получают США, так как европейские страны «попадают в зависимость от более дорогого и крайне ненадежного поставщика». Вице-премьер Александр Новак не исключил, что за авариями может стоять Польша или Украина. При этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев подчеркнул, что у России нет данных о причастности к утечкам западных стран.
Вашингтон опроверг причастность к случившемуся, как свою, так и стран НАТО. Дания, Швеция и ФРГ решили расследовать ситуацию с газопроводами.