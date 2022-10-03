Швейцария не поддержала предложение о передаче Киеву активов России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 16:13
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 19:28
Глава МАГАТЭ заявил об освобождении директора Запорожской АЭС Политика, 19:25
В Румынии сообщили об обысках в «дочке» «Газпром нефти» из-за шпионажа Бизнес, 19:21
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 19:05
Трусова подала заявление в федерацию об уходе от Тутберидзе к Соколовской Спорт, 19:00
Послов России вызвали в МИД Чехии и Испании из-за присоединения регионов Политика, 18:53
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В Германии футболист во время матча ударился головой о стену. Видео Спорт, 18:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:34
Как платить за границей: 6 способов оплаты за рубежом Инвестиции, 18:22
Кадыров заявил, что обогнал Лукашенко, Асада и Ким Чен Ына по санкциям Политика, 18:20
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 18:19
Haval снизил цены на автомобили в России. Таблица Авто, 18:15
Главный «бык» на Уолл-стрит перечислил причины для ралли в акциях США Инвестиции, 18:10
Война санкций ,  
0 

Швейцария не поддержала предложение о передаче Киеву активов России

Швейцария не поддержала предложение Зеленского о передаче Киеву активов России
В правительстве конфедерации не считают конфискацию активов «только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список» и передачу их Киеву вариантом поддержки Украины
Фото: Daniel Schoenen / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Daniel Schoenen / imageBROKER.com / Global Look Press

Швейцария не поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш.

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — сказал Майенфиш.

Представитель ведомства также сослался на то, что конфискация активов по сравнению с блокировкой является «масштабным посягательством на гарантию собственности и другие основные конституционные права» тех, кто находится под санкциями.

Guardian узнала о переговорах Киева по передаче замороженных активов ЦБ
Политика
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Как уточнил собеседник агентства, по состоянию на 7 июля Швейцария заморозила финансовые активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,78 млрд), а также 15 объектов недвижимости.

Зеленский попросил Швейцарию заблокировать российские активы 30 сентября. Так Украина сможет «абсолютно справедливо получить возмещение» ущерба, сказал он (цитата по «Украинской правде»). Украинский лидер отметил, что в вопросе «борьбы добра и зла» не может быть нейтралитета. В конце сентября швейцарский президент Иньяцио Кассис на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявлял, что страна не откажется от своего нейтрального статуса. При этом он выразил готовность со стороны Швейцарии взять на себя ответственность за сохранение мира и безопасности на планете.

В сентябре газета The Guardian писала, что Киев предлагал на 77-й сессии Генассамблеи ООН принять резолюцию о создании международного компенсационного механизма, который позволил бы ему получить замороженные на Западе российские активы. По данным издания, украинская сторона обсуждала это, в частности, с Великобританией, Германией, Францией, США.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Фото: Greg Doherty / Getty Images «Ты в полной изоляции»: Дуэйн Скала Джонсон — о депрессивном опыте
Статьи
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Есть долги, денег и имущества нет. Как прекратить деятельность АО
Статьи
Pro
Как в 2022 году изменился внутренний туризм
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций
Статьи

В начале августа Зеленский сообщил о конфискации российских активов на Украине на общую сумму около $765 млн. Кроме того, власти собирались изъять более 900 российских объектов. Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле, заявил в ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Швейцария российские активы заморозка Украина
Материалы по теме
В ФРГ назвали причину отказа НАТО более активно помогать Украине
Политика
Nournews узнал, что замороженные из-за санкций США активы Ирана освободят
Политика
ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter