Швейцария не поддержала предложение о передаче Киеву активов России

В правительстве конфедерации не считают конфискацию активов «только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список» и передачу их Киеву вариантом поддержки Украины

Фото: Daniel Schoenen / imageBROKER.com / Global Look Press

Швейцария не поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш.

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — сказал Майенфиш.

Представитель ведомства также сослался на то, что конфискация активов по сравнению с блокировкой является «масштабным посягательством на гарантию собственности и другие основные конституционные права» тех, кто находится под санкциями.

Как уточнил собеседник агентства, по состоянию на 7 июля Швейцария заморозила финансовые активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,78 млрд), а также 15 объектов недвижимости.

Зеленский попросил Швейцарию заблокировать российские активы 30 сентября. Так Украина сможет «абсолютно справедливо получить возмещение» ущерба, сказал он (цитата по «Украинской правде»). Украинский лидер отметил, что в вопросе «борьбы добра и зла» не может быть нейтралитета. В конце сентября швейцарский президент Иньяцио Кассис на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявлял, что страна не откажется от своего нейтрального статуса. При этом он выразил готовность со стороны Швейцарии взять на себя ответственность за сохранение мира и безопасности на планете.

В сентябре газета The Guardian писала, что Киев предлагал на 77-й сессии Генассамблеи ООН принять резолюцию о создании международного компенсационного механизма, который позволил бы ему получить замороженные на Западе российские активы. По данным издания, украинская сторона обсуждала это, в частности, с Великобританией, Германией, Францией, США.

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В начале августа Зеленский сообщил о конфискации российских активов на Украине на общую сумму около $765 млн. Кроме того, власти собирались изъять более 900 российских объектов. Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле, заявил в ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.