Президент Швейцарии заявил о приверженности нейтралитету
Швейцария является нейтральной страной, заявил президент страны Иньяцио Кассис в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает SwissInfo.
«Мы привержены отстаиванию принципов свободы, демократии и верховенства закона, ценностей, закрепленных в нашей конституции», — сказал Кассис.
При Швейцария готова взять на себя ответственность за сохранение мира и безопасности на планете, отметил он.
Президент назвал нарушения прав человека «предвестниками возможной эскалации насилия и нестабильности».
Кассис призвал Россию «немедленно положить конец конфликту и насилию на Украине».
В начале июня Швейцария наряду с Мальтой, Мозамбиком, Эквадором и Японией была избрана новым непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2023-2024 годы.
Материал дополняется