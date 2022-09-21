Президент Швейцарии заявил о приверженности нейтралитету

Швейцария является нейтральной страной, заявил президент страны Иньяцио Кассис в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает SwissInfo.

«Мы привержены отстаиванию принципов свободы, демократии и верховенства закона, ценностей, закрепленных в нашей конституции», — сказал Кассис.

При Швейцария готова взять на себя ответственность за сохранение мира и безопасности на планете, отметил он.

Президент назвал нарушения прав человека «предвестниками возможной эскалации насилия и нестабильности».

Кассис призвал Россию «немедленно положить конец конфликту и насилию на Украине».

В начале июня Швейцария наряду с Мальтой, Мозамбиком, Эквадором и Японией была избрана новым непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2023-2024 годы.

Материал дополняется