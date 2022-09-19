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Guardian узнал о переговорах Киева по передаче замороженных активов ЦБ

Представители Украины провели ряд встреч с политиками из ЕС и США, чтобы убедить их принять резолюцию ООН о создании международного механизма, который позволит изъять в пользу Киева замороженные активы России, пишет Guardian
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Киев продвигает идею принятия на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюции о создании международного компенсационного механизма, на основании которого украинские власти могли бы присвоить себе замороженные западными странами российские активы. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Guardian.

По данным газеты, высокопоставленные представители Минюста Украины обсуждали этот вопрос в Лондоне с руководством МИД Великобритании. Кроме того, подобные дискуссии проводились украинской стороной с коллегами в Германии, Франции и Евросоюзе, а также с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

Источники The Guardian отмечают, что в правительстве Великобритании предложение Киева не встретило особого энтузиазма. В Лондоне опасаются, что в случае апроприации активов Центробанка Москва может ответить симметричным образом.

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Фото:STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

Украинские власти неоднократно говорили, что для восстановления страны могут быть использованы иностранные средства Банка России, замороженные в результате санкций. Минэкономики Украины оценило их размер в $415 млрд и просит у западных партнеров разработать механизм конфискации этих денег в пользу Киева. По словам министра финансов России Антона Силуанова, Запад заморозил около $300 млрд из $640 млрд резервов ЦБ за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд и призывал другие государство взять шефство над украинскими регионами.

Поддерживал идею передачи резервов российского ЦБ на восстановление Украины глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен рассмотреть вопрос конфискации замороженных активов, точно так же как Соединенными Штатами были конфискованы активы Центрального банка Афганистана, которые планируется направить на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. По его словам, цели операции — «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита населения республик Донбасса. После этого западные страны ввели против Москвы санкции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 апреля заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил западные страны в фактической краже российских золотовалютных резервов. «Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — подчеркнул министр.


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине компенсация ООН Россия
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