Чехия призвала своих граждан уехать из России
МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Россию, сообщается на сайте ведомства. Дипломаты также предостерегли граждан от поездок в Россию из-за «возможной угрозы ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО».
«Министерство иностранных дел Чехии призывает граждан Чехии покинуть страну», — говорится в сообщении.
Тем, кто решил остаться в России, несмотря на предупреждения, ведомство посоветовало быть «крайне осторожными», следить за информацией из «проверенных СМИ» и подготовить план экстренного выезда.
В МИДе также предупредили, что в связи с объявлением частичной мобилизации чешским гражданам, имеющим еще и российское гражданство, «следует иметь в виду, что в случае их нахождения на территории Российской Федерации они воспринимаются российскими властями в первую очередь как граждане Российской Федерации, и посольство Чехии в Москве не может предоставить им адекватную, полную консульскую защиту». Кроме того, в Праге допустили, что из-за натянутых отношений между Россией и странами ЕС и НАТО работа посольства в России может быть ограничена.
Уехать из России своих граждан ранее призвали США, Канада, Болгария, Италия, Эстония, Польша. МИД Израиля предупредил, что те граждане, которые имеют и российские паспорта, могут попасть под частичную мобилизацию, и попросили учитывать это при планировании своих поездок и пребывании на территории России.
В России с конца сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны сообщало, что собирается призвать из запаса 300 тыс. человек.
Одновременно в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября были подписаны соответствующие договоры, 3 октября Госдума их ратифицировала.