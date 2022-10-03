Чехия призвала своих граждан уехать из России

МИД Чехии призвал своих граждан уехать из России и предостерег от поездок

Ведомство также предостерегло от поездок в Россию из-за «возможной угрозы ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО». Уехать из страны своих граждан ранее призвали США, Италия, Польша и др.

Автомобиль у здания посольства Чехии в Москве (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Россию, сообщается на сайте ведомства. Дипломаты также предостерегли граждан от поездок в Россию из-за «возможной угрозы ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО».

«Министерство иностранных дел Чехии призывает граждан Чехии покинуть страну», — говорится в сообщении.

Тем, кто решил остаться в России, несмотря на предупреждения, ведомство посоветовало быть «крайне осторожными», следить за информацией из «проверенных СМИ» и подготовить план экстренного выезда.

В МИДе также предупредили, что в связи с объявлением частичной мобилизации чешским гражданам, имеющим еще и российское гражданство, «следует иметь в виду, что в случае их нахождения на территории Российской Федерации они воспринимаются российскими властями в первую очередь как граждане Российской Федерации, и посольство Чехии в Москве не может предоставить им адекватную, полную консульскую защиту». Кроме того, в Праге допустили, что из-за натянутых отношений между Россией и странами ЕС и НАТО работа посольства в России может быть ограничена.

Уехать из России своих граждан ранее призвали США, Канада, Болгария, Италия, Эстония, Польша. МИД Израиля предупредил, что те граждане, которые имеют и российские паспорта, могут попасть под частичную мобилизацию, и попросили учитывать это при планировании своих поездок и пребывании на территории России.

Читайте на РБК Pro Pro Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами Статьи Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Инструкции Pro Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Инструкции Pro «Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки «Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки Статьи Pro Как самый дорогой стартап Индии оказался на грани банкротства Как самый дорогой стартап Индии оказался на грани банкротства Статьи Pro x The Economist В центре внимания: что говорит ситуация в США о будущем мировой экономики В центре внимания: что говорит ситуация в США о будущем мировой экономики Статьи

В России с конца сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны сообщало, что собирается призвать из запаса 300 тыс. человек.

Одновременно в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября были подписаны соответствующие договоры, 3 октября Госдума их ратифицировала.