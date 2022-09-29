Посольство Италии посоветовало своим гражданам уезжать из России

Посольство Италии в Москве рекомендовало своим соотечественникам покинуть Россию, если в их пребывании в стране нет необходимости.

Дипломаты указывают на «последние развития событий на международной арене» и растущие сложности с воздушным и автомобильным сообщением с Россией.

В частности, отмечает дипмиссия, наблюдаются «головокружительный рост» стоимости авиабилетов, а также длинные очереди на границе с соседними с Россией странами.

Накануне с аналогичным призывом к американцам обратилось посольство США.

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