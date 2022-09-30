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Израиль предупредил граждан с паспортами России о частичной мобилизации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

МИД Израиля предупредил своих граждан, которые имеют еще и российское гражданство, что они могут попасть под частичную мобилизацию в России, сообщается в русскоязычном телеграм-канале ведомства.

«Гражданин Израиля, который также имеет российское гражданство и въезжает, находится или будет оставаться на территории Российской Федерации, подпадает под действие законов и правил России, включая решения относительно призыва граждан в российскую армию и возможности выезда с территории страны», — говорится в сообщении.

Имеющим двойное гражданство посоветовали учитывать данный факт «при планировании своих поездок и пребывании на территории России».

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МИД Израиля также выступил с заявлением по поводу присоединения к России новых территорий. 30 сентября в Кремле прошло подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

«Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию четырех регионов Россией», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел, которое приводит Haaretz.

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После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября в Израиль въехали 6,5 тыс. российских граждан, пишет Haaretz. При этом 135 из них отказали во въезде, еще 900 имели право на въезд согласно израильскому закону о репатриации (по нему получить гражданство могут евреи, их дети или внуки).

Газета The Jerusalem Post писала, что правительство Израиля намерено выделить 90 млн шекелей (более $25,5 млн по текущему курсу) на поддержку российских репатриантов, которые прибудут в страну в связи с объявленной в России мобилизацией. Власти Израиля предполагают, что в страну прибудут «десятки тысяч кандидатов на репатриацию». Согласно законодательству, они имеют право на специальные выплаты еще до того, как получат гражданство.

Кроме того, после объявления мобилизации премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России из-за беспокойства о судьбе евреев в стране.

Ранее предупреждение для своих граждан опубликовали США. Американское посольство в Москве указало, что после объявления частичной мобилизации «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу».

Теги
Израиль частичная мобилизация двойное гражданство
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