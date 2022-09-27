Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию
Гражданам Болгарии следует воздержаться от поездок в Россию из-за «осложнившейся обстановки», сообщается на сайте МИД республики.
Тем гражданам Болгарии, которые уже находятся в России, в ведомстве рекомендовали «в срочном порядке покинуть страну, используя для этой цели имеющиеся на данный момент транспортные средства».
А тем, кто решит остаться в России, в министерстве советуют быть особо бдительными, а также избегать мест массового скопления людей.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны намерено призвать из запаса 300 тыс. человек, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
А за несколько дней до введения в стране частичной мобилизации ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская военно-гражданские администрации объявили о референдумах о вхождении в состав России. Голосование началось 23 сентября и завершится 27-го.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги референдумов. Украина эти территории считает оккупированными и заявила, что ее намерения вернуть их остаются неизменными.
Отказались признать итоги голосования и западные страны. Евросоюз в связи с референдумами готовит против Москвы новые санкции.