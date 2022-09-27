Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:24
Чемпиона России по триатлону дисквалифицировали на три года за допинг Спорт, 20:22
Шведская полиция квалифицировала утечку на Nord Stream как грубый саботаж Политика, 20:13
Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию Политика, 20:08
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 20:03
Северная Осетия ограничит въезд жителям других регионов из-за очередей Политика, 19:59
Как заработать на компании-пустышке: рассказываем, что такое SPAC Инвестиции, 19:56
VK продаст игровое подразделение за $642 млн Бизнес, 19:47
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Танцор, хореограф и эстрадный певец: каким был Борис Моисеев. Фотогалерея Общество, 19:41 
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 19:40
Ракова обсудила с экспертами стандарты подготовки воспитателей и учителей Город, 19:35
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 19:27
Победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» завершил карьеру Спорт, 19:19
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 19:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию

Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию из-за «осложнившейся обстановки»
Болгария рекомендовала своим гражданам срочно уехать из России в связи с «осложнившейся обстановкой». Тем, кто решит остаться, рекомендовано быть особо бдительными, а также избегать мест массового скопления людей

Гражданам Болгарии следует воздержаться от поездок в Россию из-за «осложнившейся обстановки», сообщается на сайте МИД республики.

Тем гражданам Болгарии, которые уже находятся в России, в ведомстве рекомендовали «в срочном порядке покинуть страну, используя для этой цели имеющиеся на данный момент транспортные средства».

А тем, кто решит остаться в России, в министерстве советуют быть особо бдительными, а также избегать мест массового скопления людей.

Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки оформления
Политика
Посольство Болгарии в Москве

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны намерено призвать из запаса 300 тыс. человек, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

А за несколько дней до введения в стране частичной мобилизации ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская военно-гражданские администрации объявили о референдумах о вхождении в состав России. Голосование началось 23 сентября и завершится 27-го.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги референдумов. Украина эти территории считает оккупированными и заявила, что ее намерения вернуть их остаются неизменными.

Читайте на РБК Pro
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Спорные и опасные советы Роструда про прием, перевод, увольнение
Инструкции
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи

Отказались признать итоги голосования и западные страны. Евросоюз в связи с референдумами готовит против Москвы новые санкции.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Болгария Россия
Материалы по теме
Россия решила выслать 14 дипломатов Болгарии
Политика
Земан заявил, что Чехия должна принять уехавших из-за мобилизации россиян
Политика
Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter