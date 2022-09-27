Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию

Болгария рекомендовала своим гражданам срочно уехать из России в связи с «осложнившейся обстановкой». Тем, кто решит остаться, рекомендовано быть особо бдительными, а также избегать мест массового скопления людей

Гражданам Болгарии следует воздержаться от поездок в Россию из-за «осложнившейся обстановки», сообщается на сайте МИД республики.

Тем гражданам Болгарии, которые уже находятся в России, в ведомстве рекомендовали «в срочном порядке покинуть страну, используя для этой цели имеющиеся на данный момент транспортные средства».

А тем, кто решит остаться в России, в министерстве советуют быть особо бдительными, а также избегать мест массового скопления людей.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны намерено призвать из запаса 300 тыс. человек, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

А за несколько дней до введения в стране частичной мобилизации ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская военно-гражданские администрации объявили о референдумах о вхождении в состав России. Голосование началось 23 сентября и завершится 27-го.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги референдумов. Украина эти территории считает оккупированными и заявила, что ее намерения вернуть их остаются неизменными.

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Отказались признать итоги голосования и западные страны. Евросоюз в связи с референдумами готовит против Москвы новые санкции.