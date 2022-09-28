США призвали своих граждан «как можно скорее» покинуть Россию

Посольство США: призываем своих граждан как можно скорее покинуть Россию

Россия может не признать гражданство США у лиц с двойным гражданством и призвать их на военную службу, предупредили в американском посольстве. В нем призвали своих граждан покинуть страну, пока есть транспортные возможности

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию, а те, кто уже находится на ее территории, должны немедленно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

В посольстве напомнили, что с 21 сентября в России введена частичная мобилизация. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — говорится в предупреждении.

Помимо этого, в американском посольстве обратили внимание на то, что число коммерческих рейсов из России «крайне ограничено», но покинуть страну еще можно на автомобилях или автобусах.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры», — заявили в посольстве США.

В дипмиссии отметили, что сейчас ее возможности по оказанию помощи американцам «серьезно ограничены». И условия выезда, включая транспортные возможности, также «могут быть внезапно» ограничены, предупредили в ней.

Кроме того, посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать силовиков на подобных акциях.

Читайте на РБК Pro Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи Прогнозы Pro Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Инструкции Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи

Двумя днями ранее попросила своих граждан воздержаться от поездок в Россию и Болгария. Тем, кто уже находится в стране, власти рекомендовали «в срочном порядке» уехать, используя для этой цели «имеющиеся на данный момент транспортные средства». С таким предупреждением они выступили в связи с «усложнившейся обстановкой».

В России продолжает проводиться частичная мобилизация. Параллельно с ней на утраченных Украиной территориях состоялись референдумы о вхождении в состав России. Голосование завершилось 27 сентября. Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву с протоколами и сообщили, что обратятся к президенту Владимиру Путину с просьбой о присоединении республик Донбасса к России на правах регионов.

Путин заявил, что Россия поддержит итоги референдумов. Украина прошедшее голосование считает незаконным, называя его попыткой аннексировать ее территорию. Западные страны солидарны с Киевом. В США и Евросоюзе предупредили, что за референдумами последуют новые санкции.