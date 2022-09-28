США призвали своих граждан «как можно скорее» покинуть Россию
Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию, а те, кто уже находится на ее территории, должны немедленно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.
В посольстве напомнили, что с 21 сентября в России введена частичная мобилизация. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — говорится в предупреждении.
Помимо этого, в американском посольстве обратили внимание на то, что число коммерческих рейсов из России «крайне ограничено», но покинуть страну еще можно на автомобилях или автобусах.
«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры», — заявили в посольстве США.
В дипмиссии отметили, что сейчас ее возможности по оказанию помощи американцам «серьезно ограничены». И условия выезда, включая транспортные возможности, также «могут быть внезапно» ограничены, предупредили в ней.
Кроме того, посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать силовиков на подобных акциях.
Двумя днями ранее попросила своих граждан воздержаться от поездок в Россию и Болгария. Тем, кто уже находится в стране, власти рекомендовали «в срочном порядке» уехать, используя для этой цели «имеющиеся на данный момент транспортные средства». С таким предупреждением они выступили в связи с «усложнившейся обстановкой».
В России продолжает проводиться частичная мобилизация. Параллельно с ней на утраченных Украиной территориях состоялись референдумы о вхождении в состав России. Голосование завершилось 27 сентября. Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву с протоколами и сообщили, что обратятся к президенту Владимиру Путину с просьбой о присоединении республик Донбасса к России на правах регионов.
Путин заявил, что Россия поддержит итоги референдумов. Украина прошедшее голосование считает незаконным, называя его попыткой аннексировать ее территорию. Западные страны солидарны с Киевом. В США и Евросоюзе предупредили, что за референдумами последуют новые санкции.