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США призвали своих граждан «как можно скорее» покинуть Россию

Посольство США: призываем своих граждан как можно скорее покинуть Россию
Россия может не признать гражданство США у лиц с двойным гражданством и призвать их на военную службу, предупредили в американском посольстве. В нем призвали своих граждан покинуть страну, пока есть транспортные возможности
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию, а те, кто уже находится на ее территории, должны немедленно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

В посольстве напомнили, что с 21 сентября в России введена частичная мобилизация. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — говорится в предупреждении.

Помимо этого, в американском посольстве обратили внимание на то, что число коммерческих рейсов из России «крайне ограничено», но покинуть страну еще можно на автомобилях или автобусах.

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Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры», — заявили в посольстве США.

В дипмиссии отметили, что сейчас ее возможности по оказанию помощи американцам «серьезно ограничены». И условия выезда, включая транспортные возможности, также «могут быть внезапно» ограничены, предупредили в ней.

Кроме того, посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать силовиков на подобных акциях.

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Двумя днями ранее попросила своих граждан воздержаться от поездок в Россию и Болгария. Тем, кто уже находится в стране, власти рекомендовали «в срочном порядке» уехать, используя для этой цели «имеющиеся на данный момент транспортные средства». С таким предупреждением они выступили в связи с «усложнившейся обстановкой».

В России продолжает проводиться частичная мобилизация. Параллельно с ней на утраченных Украиной территориях состоялись референдумы о вхождении в состав России. Голосование завершилось 27 сентября. Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву с протоколами и сообщили, что обратятся к президенту Владимиру Путину с просьбой о присоединении республик Донбасса к России на правах регионов.

Путин заявил, что Россия поддержит итоги референдумов. Украина прошедшее голосование считает незаконным, называя его попыткой аннексировать ее территорию. Западные страны солидарны с Киевом. В США и Евросоюзе предупредили, что за референдумами последуют новые санкции.

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Посольство США частичная мобилизация выезд из России Военная операция на Украине
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