В Чечне назвали неудачными попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Военнослужащие Украины предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону Херсонской области. Об этом сообщил замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев, передает ТАСС.
«Насчет контрнаступления — да, бывают попытки прорвать оборону, но я бы не назвал это контрнаступлением, потому что, когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», — сказал он.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров писал в Telegram, что ВСУ «зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают». Он также сообщил, что из Чечни на Украину отправили еще одно подразделение обученных бойцов.
О том, что украинские военные пытались прорвать оборону в Херсонской области, говорил также замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, на Николаевском направлении ВСУ продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан, однако там «получили «люлей» от ВКС России». Сейчас, по его словам, ситуация «полностью контролируется».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вооруженные силы страны взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка в Херсонской области, на правом берегу Днепра. Миролюбовка находится к северо-западу от Дудчан, расстояние между этими населенными пунктами составляет примерно 50 км по дороге или примерно 25 км по прямой.
В воскресенье, 2 октября, Минобороны России сообщало о попытках Украины провести наступление сразу на трех военно-тактических направлениях — на николаевском, андреевском и криворожском. По данным Минобороны, наиболее активные действия Киев предпринимал в районе Давыдова Брода в Херсонской области (также правая сторона Днепра, западнее Дудчан), где ВСУ потеряли 240 человек и были вынуждены отступить.