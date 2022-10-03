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В Чечне назвали неудачными попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Замглавы Росгвардии по Чечне: ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону Херсонщины
Попытки прорыва, котоые предпринимали украинские военные на Херсонском направлении, были неудачными, считает замглавы управления Росгвардии по Чечне. Ранее о неудачных попытках прорыва заявляло Минобороны
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Военнослужащие Украины предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону Херсонской области. Об этом сообщил замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев, передает ТАСС.

«Насчет контрнаступления — да, бывают попытки прорвать оборону, но я бы не назвал это контрнаступлением, потому что, когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», — сказал он.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров писал в Telegram, что ВСУ «зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают». Он также сообщил, что из Чечни на Украину отправили еще одно подразделение обученных бойцов.

Стремоусов заявил о попытках ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

О том, что украинские военные пытались прорвать оборону в Херсонской области, говорил также замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, на Николаевском направлении ВСУ продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан, однако там «получили «люлей» от ВКС России». Сейчас, по его словам, ситуация «полностью контролируется».

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вооруженные силы страны взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка в Херсонской области, на правом берегу Днепра. Миролюбовка находится к северо-западу от Дудчан, расстояние между этими населенными пунктами составляет примерно 50 км по дороге или примерно 25 км по прямой.

В воскресенье, 2 октября, Минобороны России сообщало о попытках Украины провести наступление сразу на трех военно-тактических направлениях — на николаевском, андреевском и криворожском. По данным Минобороны, наиболее активные действия Киев предпринимал в районе Давыдова Брода в Херсонской области (также правая сторона Днепра, западнее Дудчан), где ВСУ потеряли 240 человек и были вынуждены отступить.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Херсонская область ВСУ прорыв
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