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Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения из Чечни на Украину

Кадыров сообщил об отправке подразделения «обученных бойцов» на Украину

Чечня отправила на Украину подразделение «обученных бойцов», еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках», — пояснил он.

Кадыров заявил, что недоволен некоторыми моментами спецоперации
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Рамзан Кадыров

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее целями являются «демилитаризация» и «денацификация» страны. В середине марта на Украину для участия в боевых действиях отправились более 1 тыс. добровольцев из Чечни. После этого Кадыров неоднократно сообщал об отправке новых групп. 15 сентября он обратился к главам российских регионов с призывом организовать «самомобилизацию». Его заявление поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и курский губернатор Роман Старовойт.

Спустя шесть дней президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Планируется призвать на службу 300 тыс. резервистов, которые после боевой подготовки будут контролировать границы занятых на Украине территорий.

Согласно разъяснениям, опубликованным Минобороны, мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Могут быть также мобилизованы те, кто состоит на воинском учете и находится за границей в связи с «краткосрочной поездкой».

Кадыров заявил, что в Чечне план по мобилизации «перевыполнен на 254%» и добавил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества.

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