Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения из Чечни на Украину

Чечня отправила на Украину подразделение «обученных бойцов», еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках», — пояснил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее целями являются «демилитаризация» и «денацификация» страны. В середине марта на Украину для участия в боевых действиях отправились более 1 тыс. добровольцев из Чечни. После этого Кадыров неоднократно сообщал об отправке новых групп. 15 сентября он обратился к главам российских регионов с призывом организовать «самомобилизацию». Его заявление поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и курский губернатор Роман Старовойт.

Спустя шесть дней президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Планируется призвать на службу 300 тыс. резервистов, которые после боевой подготовки будут контролировать границы занятых на Украине территорий.

Согласно разъяснениям, опубликованным Минобороны, мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Могут быть также мобилизованы те, кто состоит на воинском учете и находится за границей в связи с «краткосрочной поездкой».

Кадыров заявил, что в Чечне план по мобилизации «перевыполнен на 254%» и добавил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества.