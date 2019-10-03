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Политика ,  
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В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители ДНР и ЛНР могут обращаться за визами для поездок в страны — члены ЕС только в консульства, расположенные на территории Украины. Правила разработаны из-за выдачи жителям Донбасса российских паспортов
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно рекомендациям, жители ДНР и ЛНР могут обращаться за визами в страны — члены Евросоюза только в консульства на территории Украины.

Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина. Еврокомиссия указывает, что жители ДНР и ЛНР для получения визы должны подать заявления в консульства стран ЕС на Украине, «независимо от проездного документа, который у них есть».

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Указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса Путин подписал в апреле 2019 года. Решение он объяснил гуманитарными соображениями. Сами паспорта начали выдавать в июне. Власти Украины заявили, что не будут признавать эти документы, назвав действия Москвы «диверсионной паспортизацией».

В сентябре немецкий депутат Рената Альт заявила, что Германия сидит «сложа руки», пока Россия выдает свои паспорта на востоке Украины. Она пояснила, что Берлин публично осудил соответствующий указ Владимира Путина, однако принимает такие паспорта для выдачи визы. Не признавать российские паспорта у жителей востока Украины требовал и МИД Литвы.
 

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Донбасс, ДНР и ЛНР, паспорт, виза, Евросоюз
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