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Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Совет ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса паспортов России
К середине апреля в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило около 12 тыс. заявлений на получение российского гражданства от жителей Донбасса. Совет ЕС предупредил, что может не признать эти документы
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Европейский совет сообщил, что может не признать паспорта, выданные Россией жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Совет ЕС призвал срочно возобновить переговоры с целью выполнения Минский соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами конфликта.

Общество
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин в конце апреля упростил порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это было сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», говорится в указе главы государства.

В том же месяце в Ростовской области открылись центры выдачи паспортов для жителей Донбасса. В МВД пояснили, что для получения российского гражданства не нужно отказываться от украинского.

Выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР началась 14 мая. Начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков тогда заявил, что подразделения миграционной службы региона получили уже 12 тыс. заявлений на российское гражданство. Он добавил, что 1,2 тыс. из них уже были одобрены.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Совет ЕС, паспорта, ДНР
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