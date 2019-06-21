Совет ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса паспортов России

Европейский совет сообщил, что может не признать паспорта, выданные Россией жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», — говорится в сообщении.
Совет ЕС призвал срочно возобновить переговоры с целью выполнения Минский соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами конфликта.
Президент России Владимир Путин в конце апреля упростил порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это было сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», говорится в указе главы государства.