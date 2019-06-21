Совет ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса паспортов России

К середине апреля в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило около 12 тыс. заявлений на получение российского гражданства от жителей Донбасса. Совет ЕС предупредил, что может не признать эти документы

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Европейский совет сообщил, что может не признать паспорта, выданные Россией жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Совет ЕС призвал срочно возобновить переговоры с целью выполнения Минский соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами конфликта.

Президент России Владимир Путин в конце апреля упростил порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это было сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», говорится в указе главы государства.