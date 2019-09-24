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Депутат ФРГ возмутилась выдачей виз жителям Донбасса с паспортом России

Германия сидит «сложа руки», пока Россия выдает свои паспорта на востоке Украины. Об этом в интервью Bild заявила депутат местной Свободной демократической партии Рената Альт.

Она пояснила, что Берлин публично осудил соответствующий указ Владимира Путина, однако принимает такие паспорта для выдачи визы.

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«В торжественных речах федеральный канцлер и министр иностранных дел Германии поют про поддержку украинских властей. Однако нет никаких проблем с тем, чтобы поставить себе визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины», — заявила Альт. Она добавила, что такие действия подрывают все усилия по деэскалации ситуации на Украине.

В апреле 2019 года Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса, объяснив такую меру гуманитарными соображениями. В июне паспорта начали выдавать фактически. Киев заявил, что не будет признавать эти документы.

Теги: паспорт, депутат, Донбасс
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