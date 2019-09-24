Депутат ФРГ возмутилась выдачей виз жителям Донбасса с паспортом России

Германия сидит «сложа руки», пока Россия выдает свои паспорта на востоке Украины. Об этом в интервью Bild заявила депутат местной Свободной демократической партии Рената Альт.

Она пояснила, что Берлин публично осудил соответствующий указ Владимира Путина, однако принимает такие паспорта для выдачи визы.

«В торжественных речах федеральный канцлер и министр иностранных дел Германии поют про поддержку украинских властей. Однако нет никаких проблем с тем, чтобы поставить себе визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины», — заявила Альт. Она добавила, что такие действия подрывают все усилия по деэскалации ситуации на Украине.

В апреле 2019 года Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса, объяснив такую меру гуманитарными соображениями. В июне паспорта начали выдавать фактически. Киев заявил, что не будет признавать эти документы.