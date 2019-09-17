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Киев обвинил Россию в усилении позиций по Донбассу при помощи паспортов
По версии украинской разведки, увеличением количества российских граждан в Донбассе Москва «пытается не потерять своего влияния в регионе» и «сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины»
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Украинская разведка заметила, что Россия ускорилась с выдачей российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные управления разведки оборонного ведомства страны.

В сообщении сказано, что командование Вооруженных сил России «принимает меры для ускорения так называемой паспортизации населения». По данным украинской разведки, это связано с тем, что с 1 октября в подразделениях войск в Донбассе «будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке».

«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — полагает разведка Украины.

Помимо этого, полагает оборонное ведомство Украины, таким образом Россия «планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации минских соглашений», а также «сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины».

Политика
Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР

Заявления звучат на фоне готовящейся встречи в «нормандском формате». Лидеры Франции, Германии, Украины и России предварительно договорились о проведении саммита в этом формате по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. Точная дата саммита пока не известна.

Жители ДНР и ЛНР начали получать российские паспорта 14 июня. Президент России Владимир Путин объяснял выдачу документов гуманитарными целями, поскольку жители районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права. Киев назвал решение Москвы выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР «диверсионной паспортизацией».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Киев, Донбасс, паспорта
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