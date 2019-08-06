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Walmart $130 (+22%) прогноз Cowen к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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Политика ,  
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МИД Литвы потребовал от ЕС непризнания паспортов России жителей Донбасса

МИД Литвы будет добиваться непризнания в ЕС российских паспортов, выданных жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что Вильнюс «активно работает над ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины».

В Брюсселе ведутся консультации по «реализации технически скоординированной политики ЕС по непризнанию паспортов». В ведомстве уточнили, что, если стороны не придут к общему соглашению, Литва будет действовать в одностороннем порядке.

Ранее МИД Эстонии принял решение не признавать паспорта, выданные Россией жителям Донбасса после 24 апреля 2019 года, если их владельцы не были гражданами России ранее. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответной мерой Эстонии на постановление президента России Владимира Путина о предоставлении в упрощенном порядке гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Теперь стать гражданами России по упрощенной схеме могут «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». По словам Путина, указ был принят в «гуманитарных целях».

Позднее в мае Путин подписал еще один документ, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма до 2014 года.

Теги: Литва, российский паспорт
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