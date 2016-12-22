Путин счел возможным обойтись без масштабных боевых действий в Сирии

Есть все основания полагать, что в Сирии удастся обойтись без крупномасштабных боевых действий. Об этом на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
По словам Путина, турецкая сторона серьезно относится к обязательствам по действию зоне деэскалации в Идлибе. Анкара способствует выводу боевиков и тяжелых вооружений.
«Мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся серьезно, выполняют свою часть обязательств. Способствуют тому, чтобы были выведены боевики и тяжелые вооружения, продолжим совместные мероприятия, в том числе и патрулирование совместное, все это было бы невозможно без сирийских властей и Ирана», — заявил Путин. «Боевые действия ради боевых действий не нужны», — добавил президент.
Курц в свою очередь заметил, что Австрия надеется на вывод иностранных и прежде всего иранских войск из Сирии, чтобы война закончилась.
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