Медведев призвал извлечь урок из поражения «Единой России» на выборах

«Единая Россия» может вернуть утраченные позиции за счет привлечения молодых кадров и обновления региональных структур, заявил Дмитрий Медведев после поражения партийных кандидатов на выборах

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Из поражения кандидатов от «Единой России» на выборах в регионах следует извлечь урок, заявил председатель партии и премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы партии. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно разобрать те ситуации, которые были связаны со сложностями, с неудачами, которые возникли у кандидатов «Единой России». Это нормально, это демократия», — сказал Медведев. Он отметил, что возвращение утраченных позиций возможно за счет привлечения молодых кадров и обновления региональных партийных структур.

По словам главы партии, итоги прошедших выборов будут обсуждаться на партийном отчетно-выборном съезде 1 декабря.

Ранее председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал «кадровые решения» в партии после неудачи на выборах. «Безусловно, на повестке дня будут стоять и кадровые решения, которые мы озвучим на нашем следующем заседании президиума генерального совета», — пообещал он.

Турчак говорил, что по итогам выборов была выявлена недоработка избирательных штабов в коммуникации с избирателями и «недостаточная разъяснительная работа по изменению пенсионного законодательства».

Такую реакцию руководства партии вызвали прошедшие в сентябре выборы губернаторов в регионах. Кандидатов от ЕР в Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР Сергей Фургал и Владимир Сипягин соответственно.

В Приморском крае выборы губернатора были вовсе отменены из-за фальсификаций на 13 избирательных участках Владивостока. На выборах побеждал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, но после обработки 99% протоколов победителем оказался представитель ЕР и действующий губернатор Андрей Тарасенко. Он отказался участвовать в новых выборах в крае и ушел в отставку, вместо него был назначен губернатор Сахалина Олег Кожемяко, который пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Второй тур в Хакасии был отменен, так как действующий губернатор единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Он противостоял кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Избирком республики перенес выборы на 7 октября.