Действующий губернатор Владимирской области признала поражение на выборах

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что признает выборы главы региона состоявшимися. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

«Ничего я уже комментировать не буду. Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», — сказала она.

Вторые туры губернаторских выборов прошли 23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае. Явка избирателей во Владимирской области составила 33,28%. Кандидатами на должность губернатора стали действующая глава региона Светлана Орлова от «Единой России» и Владимир Сипягин от ЛДПР, который победил, набрав более 57% голосов. В первом туре выборов Сипягин набрал 31,36% против 36,42% у действующего губернатора.

Член ЦИК Александр Кинев сообщил ТАСС, что серьезные нарушения в ходе второго тура губернаторских выборов в области отсутствовали. Однако в ходе подсчета голосов в ГАС «Выборы» случился непродолжительный сбой на отдельных территориях. Председатель избирательной комиссии области Вадим Минаев рассказал РБК, что он, скорее всего, был техническим.