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Шпорт признал поражение на выборах губернатора Хабаровского края
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Шпорт признал поражение на выборах губернатора Хабаровского края
Вторые туры — 2018, 09:05
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Шпорт признал поражение на выборах губернатора Хабаровского края

Действующий губернатор Хабаровского края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, проигравший во втором туре выборов главы региона кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, признал итоги голосования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шпорта, выборы прошли «в конкурентной борьбе». Он поблагодарил своих сторонников и пожелал Фургалу плодотворной работы.

Шпорт добавил, что на посту смог добиться «конкретных результатов». «Сообща мы построили десятки мостов, дороги, детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения», — отметил он.

Фургал после победы на выборах заявил, что планирует создать благоприятные условия для инвесторов, а также реформировать систему здравоохранения и решить ряд других задач, «которые необходимо было решать еще вчера». Политик вступит в должность на следующей неделе.

Как действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае
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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края прошел 23 сентября. За Фургала проголосовали 69,57% избирателей, Шпорт заручился поддержкой 27,97% жителей региона. В первом туре Шпорт получил 35,62% голосов, Фургал — 35,81%. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что после второго тура выборы признаны состоявшимися, а их результат «не вызывает никаких сомнений».

Теги: Хабаровский край , Выборы губернатора , ЛДПР , «Единая Россия»
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