В Приморье самовыдвиженцам разрешили участвовать в губернаторских выборах

Депутаты краевого Законодательного собрания разрешили самовыдвиженцам бороться за пост губернатора. Ранее именно в таком качестве в выборах решил участвовать врио главы региона Олег Кожемяко

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах депутаты Заксобрания Приморья решили на внеочередном заседании краевого парламента. Как сообщает пресс-служба законодательного округа, документ приняли сразу в трех чтениях. Заместитель председателя краевого избиркома объяснил новый закон «необходимостью расширить возможности реализации пассивного избирательного права».

До сегодняшнего дня участвовать в выборах губернатора Приморского края могли лишь выдвиженцы от политических партий. Теперь же желающие выдвинуться самостоятельно должны будут заручиться поддержкой депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, а также собрать около семи тысяч подписей избирателей.

От муниципального фильтра депутаты решили не отказываться, чтобы «отсеять при самовыдвижении не совсем адекватных людей», заявил председатель комитета по региональной политике заксобрания Джамбулат Текиев. «В истории демократии было случаи, что и кошек выдвигали, во всем нужен разумный подход», — добавил он.

Ранее о том, что на выборы он пойдет самовыдвиженцем, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко. При этом он выразил надежду на то, что его поддержат представленные в регионе политические партии, в том числе и «Единая Россия».

Новые выборы губернатора Приморья стали возможны после того, как ЦИК отменил итоги второго тура выборов после допущенных в нем нарушений. Представлявший на выборах «Единую Россию» Андрей Тарасенко не только отказался в них участвовать, но и ушел с поста врио главы региона.

В свою очередь представитель КПРФ Андрей Ищенко, который участвовал во втором туре вместе с Тарасенко, подал иск в суд, пытаясь оспорить решение об отмене результатов выборов. По его мнению, ЦИК должен был в первую очередь рассмотреть все жалобы.

Во втором туре Ищенко на 1,5% отстал от Тарасенко, хотя после подсчета 93% голосов занимал первое место с небольшим отрывом.