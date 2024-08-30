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Военная операция на Украине ,  
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Украина призвала Монголию арестовать Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин во вторник впервые с выдачи МУС ордера на его арест приедет в страну, которая признает юрисдикцию суда, — Монголию. Киев настаивает, чтобы та не игнорировала ордер. Кремль считает решения суда ничтожными
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и потому обязана выполнить ордер на арест российского президента Владимира Путина, заявил МИД Украины. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

«Путин и остальные члены военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием», — говорится в заявлении украинского МИДа.

Путин запланировал визит в Монголию в начале следующей недели, 3 сентября. Кремль сообщил об отсутствии переживаний насчет возможного ареста президента. «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, тщательно подготовлены все детали поездки.

По сведениям Bloomberg, Путину пообещали, что его не арестуют во время визита, а монгольский МИД провел с дипломатами множества стран встречу, на которой объяснил визит Путина.

Ордер на арест российского президента был выдан в прошлом марте. Суд заподозрил Путина в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

Монголия подписала основополагающий для международного суда Римский статут и обязалась выполнять его указания. Она станет первым государством из признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, куда приедет Путин с выдачи ордера. В прошлом году он не посетил саммит БРИКС в ЮАР, которая тоже обязалась подчиняться МУС.

Украина ратифицировала Римский статут только в августе 2024 года, хотя подписание состоялось еще в 2000-м.

Этой весной представитель Монголии впервые вошел в состав судей МУС. Им стал Эрдэнэбалсурен Дамдин, который учился на юридическом факультете Иркутского государственного университета, а затем работал старшим главным прокурором в Генеральной прокуратуре Монголии.

Этот факт высоко оценили власти Монголии: президент Хурэлсух Ухнаа увидел в этом доказательство «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене». Эрдэнэбалсурэн теперь несет ответственность за защиту международного права и международного уголовного правосудия от имени Монголии, подчеркнул политик.

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Монголия МУС Украина ордер на арест Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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