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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Путина в Монголию

МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Владимира Путина в Монголию
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин прибыл с визитом в Монголию накауне. Страна является участником международного уголовного суда, который в прошлом году выдал ордер на арест президента России. МИД Украины призвал арестовать Путина и пригрозил последствиями
Фото: Наталия Губернаторова / ТАСС
Фото: Наталия Губернаторова / ТАСС

Визит Владимира Путина в Монголию является «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву, заявил в своем Х официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, Монголия своими действиями якобы помогает российскому президенту «избежать правосудия». «Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — подчеркнул Тихий.

Монголия — участник Международного уголовного суда (МУС); она присоединилась к организации, подписав в 2000 году учреждающий его Римский статут. Страны-участники в том числе обязаны задерживать на своей территории находящихся в розыске МУС людей, одним из которых на сегодняшний день является Путин.

Ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой палата МУС выдала в марте 2023 года «в контексте ситуации на Украине». По заявлению суда, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Кремль и МИД России назвали это решение «ничтожным», подчеркнув, что юрисдикцию МУС Москва не признает.

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Демонстранты держат украинский флаг возле Дворца правительства в Улан-Баторе, в знак протеста против визита президента России Владимира Путина в Монголию

Путин прибыл в Монголию с двухдневным официальным визитом 2 сентября. Он сделал это по приглашению монгольского президента Ухнаагийна Хурэлсуха. Как сообщили в Кремле, поездка приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Голе» и президенты двух стран уже обменялись поздравлениями по этому поводу.

МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Путина в Монголию
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Перед визитом МИД Украины призвал Монголию «исполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина Международному уголовному суду в Гааге». С таким же посылом выступил и сам суд: его представитель Фади эль-Абдалла заявил «Би-Би-Си», что МУС полагается на государства-участники, включая Монголию, в «исполнении своих решений» и что у Монголии, как и других членов суда, есть «обязательства сотрудничать с судом». Он не уточнил, чем для Монголии может быть чреват отказ выполнить ордер, лишь сказал, что в этом случае судьи МУС проинформируют об этом ассамблею государств-участников, которая «примет любые меры, которые она сочтет целесообразными».

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД Украины Владимир Путин Монголия МУС ордер на арест
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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