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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал об обещании Монголии игнорировать ордер на арест Путина

Bloomberg: Монголия пообещала не арестовывать Путина по ордеру МУС
Сюжет
Военная операция на Украине
Монголия станет первой страной МУС, куда приедет Путин после выдачи ордера на его арест. Песков говорил, что визит тщательно готовился. Москва называет требование МУС юридически ничтожным
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Монголия пообещала не арестовывать российского президента Владимира Путина во время его поездки в страну, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к визиту.

Поездка запланирована на 3 сентября. Монголия — первая страна из признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, куда приедет Путин с прошлой весны. МИД Монголии провел в четверг встречу с дипломатами множества стран, чтобы объяснить визит Путина, пишет Blomberg.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, сочтя его ответственным за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

Подписавшие основополагающий для суда Римский статут страны обязаны выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он появится на их территории. В прошлом году российский президент не приехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая тоже обязалась подчиняться МУС.

Полгода назад года в состав судей МУС вошел первый представитель Монголии — Эрдэнэбалсурен Дамдин, который учился на юридическом факультете Иркутского государственного университета. Монгольский президент Хурэлсух Ухнаа назвал тогда это событие признаком «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене».

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Кремль сообщал об отсутствии переживаний насчет вероятного ареста Путина. «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что все аспекты визита тщательно подготовлены.

Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск над японскими у реки Халхин-Гол.

Как напоминает Bloomberg, через Монголию в Китай также планируется проложить новый газопровод «Сила Сибири 2». Детали проекта до сих до конца не согласованы: South China Morning Post сообщала, что Монголия не включила финансирование проекта в новый пятилетний экономический план.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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