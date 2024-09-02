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Политика ,  
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Евросоюз напомнил Монголии об ордере на арест Путина

Массрали: ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина
Демонстранты держат украинский флаг возле Дворца правительства в Улан-Баторе, в знак протеста против визита президента России Владимира Путина в Монголию
Демонстранты держат украинский флаг возле Дворца правительства в Улан-Баторе, в знак протеста против визита президента России Владимира Путина в Монголию (Фото: B. Rentsendorj / Reuters)

Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом в страну президента России Владимира Путина, сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.

«Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — приводит ее слова «РИА Новости».

Массрали напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) — в 2002 году. Те страны, которые признают юрисдикцию МУС, должны будут выполнить предписание ордера в случае приезда Путина.

«Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии», — заключила Массрали.

Bloomberg узнал об обещании Монголии игнорировать ордер на арест Путина
Политика
Владимир Путин

МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. По информации Bloomberg, власти Монголии пообещали Путину, что не арестуют его во время визита.

Евросоюз напомнил Монголии об ордере на арест Путина
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Путин прибыл в Монголию 2 сентября. Визит приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

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Монголия Евросоюз МУС Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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