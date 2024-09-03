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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что Монголия «послала» МУС и ЕС из-за приезда Путина

Медведев: Монголия послала МУС с ордером на арест Путина по приезде в страну
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Власти Монголии отказались исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина по приезде в страну, выданный Международным уголовным судом (МУС), заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — написал Медведев. По его словам, на месте судей и прокуроров МУС он бы больше всего боялся того, что «кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер».

Медведев отметил, что в таком случае их жизнь «будет стоить не дороже этой говенной бумажки», имея в виду сам ордер.

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Владимир Путин (справа) и&nbsp;Ухнаагийн Хурэлсух

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, сочтя его ответственным за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

Страны, подписавшие основополагающий для суда Римский статут, обязаны выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на их территории. Из-за этого в 2023 году российский президент не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая также обязалась подчиняться решениям МУС.

Агентство Bloomberg сообщило, что Монголия пообещала не арестовывать Путина во время его поездки. Российский лидер приехал для участия в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск над японскими у реки Халхин-Гол.

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Монголия Дмитрий Медведев Международный уголовный суд Владимир Путин арест
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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