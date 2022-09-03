Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS на Украине

В рамках военной помощи США обещали передать Украине 20 таких установок, как минимум 16 из них уже прибыли в страну. Минобороны России и до этого сообщало об уничтожении HIMARS на Украине, последний раз — 13 августа

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В районе села Константиновка на севере ДНР уничтожена американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS и до 30 человек боевого расчета, сообщили в российском Минобороны.

«В районе Константиновки Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

2 августа глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что с начала военной операции на Украине было уничтожено шесть установок HIMARS. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, указав, что украинские военные продолжают использовать каждую из РСЗО, которые им поставили США и союзники. 13 августа Минобороны сообщило об уничтожении еще одной установки.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

CША с начала лета поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего Пентагон пообещал передать Украине 20 таких установок, из них 16 уже прибыли в страну. Как отметили в Вашингтоне, перед этим Киев заверил, что не будет использовать системы для ударов по российской территории.

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В Минобороны Украины при этом допустили применение HIMARS по целям в Крыму (Украина считает Крым оккупированной территорией; Россия, в состав которой полуостров вошел после референдума в 2014 году, не раз говорила, что считает вопрос о его принадлежности закрытым).

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее говорил, что Киеву хотелось бы получить 50 систем HIMARS и это «полностью изменило бы ход [боевых действий]». При этом он заявил, что это обойдется в «$200 млн + боеприпасы».

В Кремле, говоря о передаче Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».