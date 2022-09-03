В Германии предупредили о падении уровня жизни и волне банкротств
Из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни отдельных слоев населения и волна банкротств, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Bild.
Политик указал на то, что ни одна из зарубежных поездок канцлера Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека, совершенных с целью найти альтернативу российскому газу, не увенчалась успехом, а решение о продлении работы трех оставшихся в стране АЭС до сих пор не принято. «Поскольку нет эффективного пакета мер по облегчению бремени [для граждан], грозят падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса», — предупредил баварский премьер.
Комментируя заявление Шольца о том, что Германия хорошо подготовлена к зиме, Зёдер отметил: «Я не знаю, на чем основывается эта надежда». «Граждане в любом случае едва ли больше доверяют «светофору» (так в ФРГ называют нынешнюю правящую коалицию в составе социал-демократов, «зеленых» и либералов — РБК). Не хватает газа и энергии. Если уровень заполненности газохранилищ как раз на юге страны значительно не удастся повысить, то на зиму не хватит [газа]», — констатировал политик.
Шольц ранее говорил, что Россия перестала быть надежным поставщиком газа для страны. Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», которое «Газпром» объяснил техническими причинами и проблемами с возвращением турбины Siemens из ремонта. Берлин считает, что сокращение поставок вызвано политическими причинами, Москва это отрицает.
2 сентября «Газпром» объявил о решении полностью остановить «Северный поток» из-за технических причин.
В ФРГ поставили цель — к ноябрю довести уровень газа в ПГХ страны до 95%. По состоянию на 26 августа хранилища были заполнены на 81,28%, следует из данных Федерального сетевого агентства. При этом многие немецкие политики высказали мнение, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие годы.
В Европе на фоне повышения цен на газ нарастает энергетический кризис. Некоторые страны ввели особый режим в энергетике для экономии топлива к холодам. В Германии, в частности, этой осенью и зимой все общественные здания будут отапливаться до 19 градусов вместо 22.