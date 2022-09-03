Орбан прилетит в Москву на церемонию прощания с Горбачевым

Церемония прощания с Горбачевым начнется в 10:00 в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. По словам Пескова, планов личной встречи Обрана и Путина нет

Виктор Орбан (Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетит в Москву на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, встречи Орбана с Владимиром Путиным не планируется.

Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы с 10:00 до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

Экс-президент СССР умер вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В Центральной клинической больнице уточнили, что Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В последнее время он страдал от заболевания почек, об этом говорили в начале лета в Горбачев-фонде. Там сообщали, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ.

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в церемонии будут элементы госпохорон, включая караул, государство также поможет в организации. Президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на церемонии из-за графика, однако уже посетил ЦКБ и простился с политиком.

Свои соболезнования в связи со смертью первого президента СССР помимо российских государственных деятелей выразили и западные официальные лица. Так, президент США Джо Байден назвал Горбачева человеком с воображением, «способным увидеть, что другое будущее возможно». Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тот показал, как «один государственный деятель может изменить мир к лучшему».