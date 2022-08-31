Медведев отметил серьезное влияние Горбачева на ход истории человечества

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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, умерший накануне вечером, принимал сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями, которую он послал коллегам, родным и близким Горбачева, сообщили в секретариате Совбеза, передает ТАСС.

«Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев. Он был широко известен как яркий политик, государственный и общественный деятель, оказавший серьезное влияние на ход истории человечества. <...> Заложил основы для глобальных перемен во всем мире», — говорится в телеграмме.

Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Известно, что в последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

В Горбачев-фонде сообщили, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, дату церемонии определит семья. Политика похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года, а женаты они были с 1953 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утром 31 августа сообщил, что решение о проведении государственных похорон Горбачева пока не принято. «Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, примет ли участие в похоронах Горбачева президент Владимир Путин, пресс-секретарь заявил: «Мы пока не знаем, какая будет процедура, это будет зависеть от пожеланий родных и близких, сейчас пока нет информации на этот счет».