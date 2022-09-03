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Небензя заявил, что США пока не выдали визы делегатам на сессии ООН

Ни один член российской делегации на Генассамблее ООН, которая пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке, до сих пор не получил визу США, где состоится сессия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Фото: МИД РФ / РИА Новости
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Никто из членов российской делегации на Генассамблее ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, еще не получил американскую визу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гуттеришу, передает ТАСС.

«По состоянию на 1 сентября 2022 года никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы не получил визу на въезд в Соединенные Штаты. Такая же ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра», — говорится в письме.

Дипломат напомнил, что США как страна, где находится штаб-квартира ООН, обязаны обеспечивать возможность участия делегаций в мероприятиях всемирной организации. Он призвал Гуттериша указать на это властям США, чтобы они выдали разрешения на въезд членам делегации, а также журналистам.

Небензя заявил, что США не дали главе МВД визу для встречи в ООН
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Владимир Колокольцев

1 сентября Небензя на встрече глав МВД в ООН заявил, что вынужден представлять Россию на мероприятии, поскольку США не выдали визы российской делегации, в том числе министру иностранных дел Владимиру Колокольцеву, который с 2018 года находится под санкциями Штатов, а с конца февраля — и Евросоюза. «В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление виз для делегатов — это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», — заявил постпред России.

В середине августа российское посольство потребовало от США выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову, который по поручению президента возглавит делегацию на Генассамблее ООН и должен выступить на мероприятии 24 сентября. При этом США еще в конце февраля ввели санкции против российского министра, ему запрещен въезд в страну, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

До этого в представительстве Штатов при ООН заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией о ее штаб-квартире в Нью-Йорке. После требования российской дипмиссии в Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН, однако не уточнили, получит ли визу Лавров.

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США визы Генассамблея ООН Василий Небензя
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