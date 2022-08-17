Посольство потребовало от США выдать Лаврову визу для поездки на ГА ООН

Посольство обратилось в Белый дом и Госдеп с требованием выдать визы министру и членам делегации. Посол обещал обсудить это с Госдепартаментом во время визита туда 18 августа. Лавров должен выступить на Генассамблее 24 сентября

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Российское посольство в Соединенных Штатах обратилось к Белому дому и Государственному департаменту США с требованием выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову и всей его делегации для поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил посол России Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — сказал он.

Посол подчеркнул, что дипмиссия будет и дальше настаивать, чтобы Соединенные Штаты не создавали препятствий для въезда российских представителей, участвующих в мероприятии.

«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — добавил Антонов.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были заранее записаны на видео. Российскую делегацию по поручению президента возглавляет Лавров, его сопроводят заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и другие политики и дипломаты.

Лавров должен выступить на Генассамблее 24 сентября.

Читайте на РБК Pro Pro Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Статьи Pro Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Статьи Pro Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Кейсы Pro VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети Статьи Pro Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Инструкции Pro Заводам пора забыть о разработке и учиться копировать зарубежные продукты Заводам пора забыть о разработке и учиться копировать зарубежные продукты Статьи Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы

МИД России ранее требовал от Вашингтона не чинить дипломатам препятствий и выдать визы российским представителям. США ввели против России санкции после начала спецоперации, которые запрещают пролет российских воздушных судов над их территорией.

Под санкциями находится и сам Лавров. С 26 февраля он не может посещать Соединенные Штаты, кроме случаев, специально определенных американскими властями.