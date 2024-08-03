NYT узнала о масштабных арестах в Иране после убийства Исмаила Хании

NYT: в Иране арестовали более 20 человек после убийства главы политбюро ХАМАС

В Иране арестовали более 20 человек после убийства главы политбюро ХАМАС, среди них — разведчики, военные чиновники и сотрудники гостевого дома, где он остановился, пишет NYT. КСИР обвинил в произошедшем Израиль и обещал отомстить

Похоронная процессия Исмаила Хании и его телохранителя в Тегеране, Иран (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / Getty Images)

В Иране арестовали более 20 человек, среди которых высокопоставленные разведчики, военные чиновники и сотрудники гостевого дома в Тегеране, где был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Расследованием дела занимается разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Его масштабы демонстрируют, до какой степени потрясла руководство Ирана смерть Хании спустя несколько часов после церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана — это «невероятный провал в сфере безопасности», подчеркивает NYT.

Собеседники издания рассказали, что после атаки в гостевом доме в Тегеране, который принадлежит КСИР, прошли обыски, сотрудников изолировали, некоторых из них арестовали, а все электронные устройства, в том числе личные телефоны, конфисковали. На допрос вызвали высокопоставленных военных и разведчиков, ряд из них заключили под стражу. Также были изучены списки пассажиров всех международных и внутренних рейсов. Как отмечают источники NYT, власти Ирана считают, что израильские разведчики все еще находятся в стране.

КСИР объявил, что глава политбюро ХАМАС был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг», который сопровождался взрывом за пределами гостевого дома. Там возложили ответственность за произошедшее на Израиль и заявили, что еврейское государство действовало при поддержке США. Тегеран также пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Собеседники NYT добавили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже отдал приказ нанести ответный удар по Израилю.

Хания погиб 31 июля в результате прямого попадания ракеты в гостевой дом, где он остановился во время визита в Тегеран. NYT со ссылкой на источники связывала его убийство с дистанционной активацией бомбы. Убийство главы политбюро ХАМАС осудили власти Палестины, Ирана, России и Турции.

Израиль официально не комментировал произошедшее. The Times of Israel писала, что чиновникам запретил это делать премьер Биньямин Нетаньяху. Вместе с тем ультраправый министр по наследию Амихай Элияху назвал смерть Хании «очищением мира от грязи».

После атаки палестинского движения 7 октября 2023 года Израиль объявил о проведении военной операции в секторе Газа, цель которой — уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. Как уточнял CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых посредников в переговорах с еврейским государством. В апреле он рассказывал о гибели трех сыновей и нескольких внуков в результате авиаудара по палестинскому анклаву.