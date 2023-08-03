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Песков заявил, что Россия пыталась избежать войны на Украине

Песков: Россия делала все, чтобы не допустить войны
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Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Территория смыслов)

Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить начала военного конфликта после смены власти на Украине 2014 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

По его словам, «Россия [тогда] делала все, чтобы не допустить войны, Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса».

«Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, Минские договоренности, которые появились в результате сложных переговоров, были результатом дипломатического успеха Москвы. Однако, отметил он, Россия не была осведомлена о том, что Запад и Украина не намерены их выполнять. Несмотря на это, Россия продолжала придерживаться документа, подчеркивает пресс-секретарь президента.

Материал дополняется.

Теги
Дмитрий Песков Украина Минские соглашения