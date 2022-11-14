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Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
Иностранцы теперь смогут, так же как и россияне, подписывать контракты на службу в армии. Россияне со вторым гражданством будут подпадать под призыв на срочную службу
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок приема на службу в Вооруженных силах России иностранных граждан, он опубликован на портале публикации правовых актов.

Он вносит поправки в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное в 1999 году. В соответствии с поправками теперь они могут, так же как и граждане России, служить в армии по контракту. Как и в случае с российскими гражданами, контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого ведется следствие, вынесен обвинительный приговор или который имеет неснятую судимость. Также контракт нельзя заключить с иностранцем, который получил административное наказание за употребление наркотиков до окончания срока наказания.

Кроме того, в соответствии с указом Владимира Путина россияне со вторым гражданством также будут призываться в армию на срочную службу. Раньше на службу призывались только граждане России. В соответствии с новой редакцией положения прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

В конце сентября депутаты Госдумы приняли поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые упрощают получение гражданства иностранцами, которые подписали контракт на прохождение военной службы в российской армии. Иностранцам-контрактникам разрешили обращаться за получением гражданства без предоставления вида на жительство.

Киргизия и Узбекистан после принятия закона предупредили граждан об уголовной ответственности в случае их участия в спецоперации. В обеих странах нарушителям закона грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги
Армия Владимир Путин иностранцы
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