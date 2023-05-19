Зампред Совбеза Медведев сообщил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев

Медведев заявил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев

В декабре Шойгу ставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 года

Очередь на территории пункта отбора на военную службу по контракту (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Вооруженные силы России с января этого года по контракту и в добровольческие формирования поступили более 117 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий <...> с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 400 человек», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В августе прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предлагал «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников. «Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек», — говорил он.

В апреле Медведев говорил, что доукомплектование армии продолжается, в том числе за счет контрактников.