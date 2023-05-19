Медведев заявил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев
В Вооруженные силы России с января этого года по контракту и в добровольческие формирования поступили более 117 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий <...> с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 400 человек», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В августе прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.
В декабре министр обороны Сергей Шойгу предлагал «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников. «Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек», — говорил он.
В апреле Медведев говорил, что доукомплектование армии продолжается, в том числе за счет контрактников.
С 24 февраля Россия проводит на Украине военную операцию. Сначала в ней участвовали только служащие по контракту, но 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. О ее завершении Шойгу доложил президенту 28 октября — за это время, по словам главы государства, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев. 21 декабря Путин заявил, что 150 тыс. мобилизованных проходят подготовку на военных полигонах и составляют «стратегический резерв» спецоперации. Указ о завершении частичной мобилизации опубликован не был.