Медведев заявил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 16:23
Эрдоган посчитал неподходящими для Турции санкции Запада против России Политика, 17:46
Матыцин выступил против бойкота турниров допущенными россиянами Спорт, 17:44
МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при поездках в Молдавию Политика, 17:42
США ввели санкции против Кравцова, Абрамченко и Москальковой Политика, 17:39
Reuters узнал условия Киева для транзита российского аммиака Экономика, 17:22
В JPMorgan усомнились в росте крипторынка до решения проблем стейблкоинов Крипто, 17:21
Путин призвал скорее завершить строительство Соборной мечети в Крыму Политика, 17:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минтруд насчитал 2,5 млн необходимых экономике новых специалистов Экономика, 17:16
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео Pro, 17:12 
«Динамо» расторгло контракт с тренером за три тура до конца чемпионата Спорт, 16:59
Медведев заявил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев Политика, 16:51
На Украине одну из электростанций остановили после обстрелов Политика, 16:50
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 16:47
Военная операция на Украине. Карта на 19 мая Политика, 16:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев заявил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев

Зампред Совбеза Медведев сообщил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев
В декабре Шойгу ставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 года
Очередь на территории пункта отбора на военную службу по контракту
Очередь на территории пункта отбора на военную службу по контракту (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Вооруженные силы России с января этого года по контракту и в добровольческие формирования поступили более 117 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий <...> с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 400 человек», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В августе прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предлагал «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников. «Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек», — говорил он.

В апреле Медведев говорил, что доукомплектование армии продолжается, в том числе за счет контрактников.

С 24 февраля Россия проводит на Украине военную операцию. Сначала в ней участвовали только служащие по контракту, но 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. О ее завершении Шойгу доложил президенту 28 октября — за это время, по словам главы государства, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев. 21 декабря Путин заявил, что 150 тыс. мобилизованных проходят подготовку на военных полигонах и составляют «стратегический резерв» спецоперации. Указ о завершении частичной мобилизации опубликован не был.

Читайте на РБК Pro
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Алкоголизм и экстремальное похудение: как роли влияют на Хоакина Феникса
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
Топ бесполезных обследований детей
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Вооруженные силы России контрактники
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
В Думе заявили, что новый закон о повестках коснется не только срочников
Политика
В Госдуме раскрыли задачи срочников-миротворцев
Политика
В Кремле заявили, что разговоров о новой волне мобилизации не ведется
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter