Россия признала 10 дипломатов Норвегии персонами non grata

За высылкой могут последовать и другие меры, отметили в российском МИДе. В частности, норвежским дипмиссиям могут ограничить найм принятого на месте персонала из числа российских граждан

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Россия выслала 10 дипломатов Норвегии. Об этом сообщил МИД Норвегии, передает NRK. Позже об этом сообщил также МИД России.

По словам представителя МИД страны Рагнхильда Сименстада, решение было принято в качестве ответной меры на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии.

В российском МИДе эту высылку назвали «враждебным шагом», который «еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне». Об ответной высылке дипломатов было заявлено норвежскому послу, которого вызвали в здание МИДа. Высылка коснулась сотрудников посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

Послу Норвегии также заявили, что Россия примет и другие меры «в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан».

По информации NRK, в России находились 19 норвежских дипломатов.

Норвегия объявила о высылке российских дипломатов в середине апреля. Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд назвала высылаемых сотрудниками разведки, которые «участвуют в деятельности, которая не совместима с их дипломатическим статусом».

В российском МИДе тогда заявили, что Осло, «развернувший очередную фейковую кампания по якобы разоблачениям российской «шпионской деятельности», своими действиями «серьезно ударил» по российско-норвежским контактам. «Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства», — сказала представитель ведомства Мария Захарова, отметив, что на такие действия последует «жесткий ответ».