Россия признала 10 дипломатов Норвегии персонами non grata
Россия выслала 10 дипломатов Норвегии. Об этом сообщил МИД Норвегии, передает NRK. Позже об этом сообщил также МИД России.
По словам представителя МИД страны Рагнхильда Сименстада, решение было принято в качестве ответной меры на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии.
В российском МИДе эту высылку назвали «враждебным шагом», который «еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне». Об ответной высылке дипломатов было заявлено норвежскому послу, которого вызвали в здание МИДа. Высылка коснулась сотрудников посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.
Послу Норвегии также заявили, что Россия примет и другие меры «в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан».
По информации NRK, в России находились 19 норвежских дипломатов.
Норвегия объявила о высылке российских дипломатов в середине апреля. Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд назвала высылаемых сотрудниками разведки, которые «участвуют в деятельности, которая не совместима с их дипломатическим статусом».
В российском МИДе тогда заявили, что Осло, «развернувший очередную фейковую кампания по якобы разоблачениям российской «шпионской деятельности», своими действиями «серьезно ударил» по российско-норвежским контактам. «Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства», — сказала представитель ведомства Мария Захарова, отметив, что на такие действия последует «жесткий ответ».